14 многоэтажных и сотни частных домов в Барнауле остались без воды из-за аварии
Ориентировочное время устранения повреждения — 20:30
16 марта 2025, 11:56, ИА Амител
Авария произошла на водопроводе диаметром 250 мм на улице Кулагина. Как сообщает пресс-служба "Росводоканал Барнаул", без холодной воды остались 14 многоэтажных домов, свыше 700 частных домов, а также различные социальные объекты и административные здания.
Согласно данным, сейчас холодной воды нет в домах по нижеуказанным адресам.
Сейчас специалисты компании устраняют повреждение. Ориентировочное время завершения работ – 20:30. Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра – 500-101 и 202-200.
Отмечается, что на время работ также перекрыта проезжая часть улицы Кулагина – от автобазы на Кулагина, 7, до проезда в сторону поселка Восточного.
17:47:03 16-03-2025
Регулярненько!
20:45:51 16-03-2025
Где союз Дон-строй, там геморой второй год.
03:03:06 17-03-2025
Когда дадут воду в барнауле на ул. Маяковского?
10:34:01 17-03-2025
Аварию, может, и устранили, а движение не организовали. Понедельник, 8 утра - дорога разрыта, проезда нет, ни знаков, ни объезда... Люди едут - и либо по тротуару объезжают (это легковушки), либо разворачиваются и уезжают, чтоб иначе проехать. Это вообще не дело.