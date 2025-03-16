14 многоэтажных и сотни частных домов в Барнауле остались без воды из-за аварии

Ориентировочное время устранения повреждения — 20:30

16 марта 2025, 11:56, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул"

Авария произошла на водопроводе диаметром 250 мм на улице Кулагина. Как сообщает пресс-служба "Росводоканал Барнаул", без холодной воды остались 14 многоэтажных домов, свыше 700 частных домов, а также различные социальные объекты и административные здания.

Согласно данным, сейчас холодной воды нет в домах по нижеуказанным адресам.

Источник: "Росводоканал Барнаул"

Сейчас специалисты компании устраняют повреждение. Ориентировочное время завершения работ – 20:30. Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра – 500-101 и 202-200.

Отмечается, что на время работ также перекрыта проезжая часть улицы Кулагина – от автобазы на Кулагина, 7, до проезда в сторону поселка Восточного.