Движение большегрузов в Барнауле временно ограничат с 1 апреля

Подобные меры принимают для того, чтобы сохранить состояние дорог

28 марта 2023, 18:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 1 по 30 апреля временно ограничат движение большегрузного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На какие виды перевозок или транспорта эти ограничения не налагаются?

На международные перевозки грузов;

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозки пищевых продуктов, кормов для животных и их составляющих, лекарственных препаратов, топлива, смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твёрдых и жидких бытовых отходов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на спецтехнику, используемую для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

на специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счёт средств городского и краевого бюджетов;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Отмечается, что подобные ограничения вводятся ежегодно, чтобы сохранить состояние дорог.