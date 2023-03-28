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Движение большегрузов в Барнауле временно ограничат с 1 апреля

Подобные меры принимают для того, чтобы сохранить состояние дорог

28 марта 2023, 18:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле с 1 по 30 апреля временно ограничат движение большегрузного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На какие виды перевозок или транспорта эти ограничения не налагаются? 

  • На международные перевозки грузов;
  • на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
  • на перевозки пищевых продуктов, кормов для животных и их составляющих, лекарственных препаратов, топлива, смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твёрдых и жидких бытовых отходов;
  • на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
  • на спецтехнику, используемую для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;
  • на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
  • на специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счёт средств городского и краевого бюджетов;
  • на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Отмечается, что подобные ограничения вводятся ежегодно, чтобы сохранить состояние дорог. 

Комментарии 1

  • Это форменное безобразие! Вместо того, чтобы строить надёжные дороги, они перекрывают те, что уже есть. Хоть раз кто-нибудь задумывался, какие гигантские потери в это время несут производители? Иначе, как саботажем действия дорожников назвать нельзя!
    29 марта, Гость   Ответить
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