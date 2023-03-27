Талую воду откачивают с низменных участков Барнаула

За выходные поступило 18 соответствующих заявок от местных жителей. Работы продолжаются и сегодня

27 марта 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле городские службы откачивают талую воду с низменных участков города по обращениям от местных жителей, сообщает мэрия.

За выходные поступило 18 таких заявок. Все они были отработаны, подтоплений жилых домов не допустили. Аналогичные работы продолжаются и сегодня, 27 марта.

В частности, воду откачивают в Научном городке на улицах Магистральной и Гвардейской, где установили мощный насос, а также сделали водоотводные каналы.