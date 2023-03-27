Талую воду откачивают с низменных участков Барнаула
За выходные поступило 18 соответствующих заявок от местных жителей. Работы продолжаются и сегодня
27 марта 2023, 19:45, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле городские службы откачивают талую воду с низменных участков города по обращениям от местных жителей, сообщает мэрия.
За выходные поступило 18 таких заявок. Все они были отработаны, подтоплений жилых домов не допустили. Аналогичные работы продолжаются и сегодня, 27 марта.
В частности, воду откачивают в Научном городке на улицах Магистральной и Гвардейской, где установили мощный насос, а также сделали водоотводные каналы.
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