Движение легковых авто по Крымскому мосту могут частично возобновить в течение суток

По словам вице-премьера Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — в ноябре

17 июля 2023, 23:54, ИА Амител

Крымский мост после ЧП 17 июля / Фото: t.me/bazabazon

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть частично возобновлено в течение суток, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным по теракту на Крымском мосту. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

По его словам, один железнодорожный путь имеет незначительные повреждения. При этом повреждения опор моста нет. Одно пролетное строение автодорожной части Крымского моста, по направлению в Тамань, разрушено и не подлежит восстановлению. На другом произошло осевое смещение на 70-90 сантиметров.

По оценке Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй – в ноябре. При этом частично движение могут возобновить к концу суток – до полуночи планируется завершить укрепление целой поврежденной опоры моста и запустить движение в тестовом режиме. Если все удастся, то там наладят реверсивное движение.