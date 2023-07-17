Путин поручил ФСБ и СК РФ детально разобраться в новом теракте на Крымском мосту

Глава государства уверен, что все обстоятельства будут установлены

17 июля 2023, 23:47, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал поручение ФСБ и Следственному комитету РФ детально разобраться в новом теракте на Крымском мосту. Об этом он заявил в ходе совещания по факту происшествия. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

Глава государства уверен, что все обстоятельства теракта на Крымском мосту будут установлены. Президент отметил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности.

Напомним, что новый теракт произошел ранним утром 17 июля. В результате происшествия погибли двое взрослых, пострадал один ребенок – он в реанимации. Хуснуллин отправился на место происшествия по поручению президента России Владимира Путина. О том, что известно о взрыве, – в материале amic.ru.