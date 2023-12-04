Движение на площади Сахарова в Барнауле перекроют с 5 декабря
Часть проспекта Социалистического будет закрыта для проезда автомобилей до 15 января
04 декабря 2023, 13:13, ИА Амител
Елка на площади Сахарова / Фото: amic.ru
В Барнауле с 5 декабря перекроют движение на площади Сахарова. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Ограничение необходимо для подготовки к оформлению новогоднего городка и установки елки. Проезда не будет по проспекту Социалистическому от улицы Мерзликина до улицы Молодежной. Устанавливать ограждения на участке дороги начнут в 09:00. Открыть движение по площади Сахарова планируют до конца дня 15 января.
Также с 5 декабря по 21 января ограничат движение по площади, расположенной перед зданием по адресу ул. Германа Титова, 9. Там установят снежный городок для жителей Октябрьского района.
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13:47:16 04-12-2023
Опять эта шляпа с Сахарова. Уже даже ледового городка не будет и горок, но всё равно ёлку воткнут там. Только потому что у части горожан такова мышечная память. Есть Мало-Тобольская, где никому ёлка не мешает. Хоть до лета ее там оставьте. Нет, они упрямо будут перекрывать Соц. Для справки: количество проезжающих автомобилей по проспекту Социалистический - более 1000 в час. Для сравнения: аналогичный показатель по проспекту Строителей - 2000 в час.
14:30:34 04-12-2023
Гость (13:47:16 04-12-2023) Опять эта шляпа с Сахарова. Уже даже ледового городка не буд... Мало-Тобольская не площадь -а узкая улица, Это уровень районной елки. А городская должна быть на большой площади. А вот мышечная память помнит только как "дыхнуть" невозможно на вашей Мало-Тобольской. Хотя и эту площадь скоро застроят и тут будем опами толкаться.
17:45:43 04-12-2023
Гость (14:30:34 04-12-2023) Мало-Тобольская не площадь -а узкая улица, Это уровень район... А у вас есть какое то разграничение мест для районных и городских ёлок? Расскажите нам)
21:28:44 04-12-2023
Гость (14:30:34 04-12-2023) А городская должна быть на большой площади вообще то елку на Сахарова всегда краевой называли.
14:38:44 04-12-2023
Гость (13:47:16 04-12-2023) Опять эта шляпа с Сахарова. Уже даже ледового городка не буд... Согласен, для елки есть парки: Центральный, Юбилейный, Изумрудный, есть прекрасная площадь Ветеранов и т. д.
17:03:24 04-12-2023
Гость (13:47:16 04-12-2023) Опять эта шляпа с Сахарова. Уже даже ледового городка не буд... Если бы ты не приехал в Барнаул из своей деревни, то количество проезжаюших автомобилей было бы 999))) Вали домой!
17:44:55 04-12-2023
Гость (17:03:24 04-12-2023) Если бы ты не приехал в Барнаул из своей деревни, то количес... Я местный. Уроженец городского роддома №2.
21:21:43 04-12-2023
Гость (17:44:55 04-12-2023) Я местный. Уроженец городского роддома №2.... Ты новодел. Приличные барнаульцы родились ещё на Никитина.
06:10:26 05-12-2023
Гость (21:21:43 04-12-2023) Ты новодел. Приличные барнаульцы родились ещё на Никитина.... Так и ты новодел. Истинные то барнаульцы рождались в лекарском огороде)
08:54:30 05-12-2023
Гость (21:21:43 04-12-2023) Ты новодел. Приличные барнаульцы родились ещё на Никитина.... ))))))))))))))
17:31:01 04-12-2023
Гость (13:47:16 04-12-2023) Опять эта шляпа с Сахарова. Уже даже ледового городка не буд... Какая мало-Тобольская? Городская елка должна стоять в Центре!
17:46:41 04-12-2023
Гость (17:31:01 04-12-2023) Какая мало-Тобольская? Городская елка должна стоять в Центре... Мало-Тобольская - исторический центр. А вам зачем эта Ёлка именно на Сахарова? Вам там чем-то намазали?)
08:49:42 05-12-2023
Гость (17:46:41 04-12-2023) Мало-Тобольская - исторический центр. А вам зачем эта Ёлка и... Центр - это от пл. Октября, до пл. Советов. Все остальное - ближе к Центру или вообще отдаленные районы.
19:06:30 04-12-2023
Гость (17:31:01 04-12-2023) Какая мало-Тобольская? Городская елка должна стоять в Центре... Географический центр Барнаула примерно на пересечении Малахова-Петрова, к нему и необходимо стремиться. Это также центр плотности населения города.
06:02:10 05-12-2023
Гость (19:06:30 04-12-2023) Географический центр Барнаула примерно на пересечении Малахо... Давай еще замерим геомагнитный центр Барнаула) ну че смеяться-то) всё что за железкой в сторону аэропорта - всё это выселки.
17:33:42 04-12-2023
Гость (13:47:16 04-12-2023) Для справки: количество проезжающих автомобилей по проспекту Социалистический - более 1000 в час. Для сравнения: аналогичный показатель по проспекту Строителей - 2000 в час. Странный у вас справочник... Вы его наверное выкурили уже весь. То-то Строителей колом периодически стоит в три полосы движения в любую сторону (в районе вокзала), а чтобы Соц стоял полностью от Молодежной к Димитрова или обратно, это как дождь в январе.
17:48:12 04-12-2023
Гость (17:33:42 04-12-2023) Странный у вас справочник... Вы его наверное выкурили уже ве... Это не мой справочник, это данные ГИБДД города Барнаула. Кстати, они подтверждены данными ЦАФАП, куда стекается вся аналитика с камер фото-видеофиксации в городе.
18:10:58 04-12-2023
Гость (17:48:12 04-12-2023) Это не мой справочник, это данные ГИБДД города Барнаула. Кст... Вау, гречка! (с) Вы реально верите, что по Соцу, от Молодежной до Димитрова и обратно, машин проезжает всего лишь в 2 раза меньше чем по Строителей от Красноармейского до Соца и обратно? Тогда с вами вообще не о чем разговаривать. Продолжайте жить в своем сказочном мире ЦАФАП.
14:06:04 04-12-2023
Ведь и опрос проводили и большинство горожан высказались против Сахарова - нет опять там городят этот городок.
21:20:32 04-12-2023
Гость (14:06:04 04-12-2023) Ведь и опрос проводили и большинство горожан высказались про... Ага. Любители перекрывать.
21:30:32 04-12-2023
Гость (14:06:04 04-12-2023) Ведь и опрос проводили и большинство горожан высказались про... А можно пруф на опрос?
23:16:49 04-12-2023
Гость (21:30:32 04-12-2023) А можно пруф на опрос?... Телевизор смотри, глупый
06:04:56 05-12-2023
Гость (23:16:49 04-12-2023) Телевизор смотри, глупый... У тебя железная логика идиота. Ты обтрухался в свои трусы, а глупый я. ок
14:36:49 04-12-2023
Ну и хорошо. В городе должна быть главная ёлка. И где, как ни на центральной городской площади ей стоять? Так что не гундите, про 1000 автомобилей в час. Проедете по Ленинскому и Красноармескому.
17:02:45 04-12-2023
Гость (14:36:49 04-12-2023) Ну и хорошо. В городе должна быть главная ёлка. И где, как н... Если уж так горит ставить на проезжей части дороги - то тогда лучше на Ленина. Перегородить от Молодёжной до Димитрова - и гуляй! А чего мелочиться с Сахаровым. Перекрывать так перекрывать!
17:49:14 04-12-2023
Гость (14:36:49 04-12-2023) Ну и хорошо. В городе должна быть главная ёлка. И где, как н... С каких пор Сахарова стала центральной городской площадью? Площадь Ленина - центровая) Её перегораживайте)
12:19:01 05-12-2023
Гость (17:49:14 04-12-2023) С каких пор Сахарова стала центральной городской площадью? П... А где у нас площадь Ленина?
14:42:31 04-12-2023
Молодёжная колом стоит и так , из-за перенастройки светофора на Ленина-Молодежная(какая светлая голова это сделала?), а с закрытием Сахарова ещё круче будет....
14:46:28 04-12-2023
Зимы нет, а ёлка есть....
17:16:25 04-12-2023
Гость (14:46:28 04-12-2023) Зимы нет, а ёлка есть....... Послезавтра будет - 31. Вот тебе и зима.
15:22:06 04-12-2023
Ёлка в первую очередь для детей. А губернаторские ёлки традиционно проводятся в Театре Драмы. Что там дети увидят, если её убрать? Унылая полупустая серая улица с грязными машинами да забор строительный. Даже без снега и льда можно сделать интересный ёлочный городок, куда с удовольствием придут семьи.
17:50:12 04-12-2023
Гостья (15:22:06 04-12-2023) Ёлка в первую очередь для детей. А губернаторские ёлки тради... Какие еще губернаторские ёлки? На них уже никто давно не ходит из детей.
08:51:41 05-12-2023
Гостья (15:22:06 04-12-2023) Ёлка в первую очередь для детей. А губернаторские ёлки тради... Традиционно?) Я во дворец спорта на елку ходил в детстве
18:40:00 04-12-2023
Ноженьки уже не носят бывших селюков заполонивших весь город?
06:08:03 05-12-2023
Гость (18:40:00 04-12-2023) Ноженьки уже не носят бывших селюков заполонивших весь город... Типичная предъява вчерашнего колхоза на.
19:09:43 04-12-2023
А для чего что-то придумывать - елку можно и чуть сместить на текущие площадки вне дороги, а движение перекрыть гораздо позже, но смысла то нет и так же нормально.
10:42:53 05-12-2023
Вот я за то, чтобы елка была на Сахарова!!!! НО!!! Елка, праздничный городок, фигуры и др. должно быть сделано ПРАЗДНИЧНЫМ!!! А не как в последнее время для галочки, убожество из убожеств. Даже ребенка не охото вести туда, так как 1,5 недогорки и немного непонятных "произведений искусства", не создадут праздничного настроения никому.
17:04:30 05-12-2023
Гость (10:42:53 05-12-2023) Вот я за то, чтобы елка была на Сахарова!!!! НО!!! Елка, пра... Соглашусь. Давно уже не праздничный городок, а, действительно убожество и жалкое подобие. Площадка для торгашей светящимися игрушками и прокатчиков вонючих пони. Если перекрывать площадь и ради чего и стоило терпеть 1,5 месяца неудобств в организации движения, так это ради красивого городка, с хорошими горками и пр. зимними развлечениями. Иначе, абсолютно бездарная трата денег городского бюджета.