Движение на площади Сахарова в Барнауле перекроют с 5 декабря

Часть проспекта Социалистического будет закрыта для проезда автомобилей до 15 января

04 декабря 2023, 13:13, ИА Амител

Елка на площади Сахарова / Фото: amic.ru

В Барнауле с 5 декабря перекроют движение на площади Сахарова. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Ограничение необходимо для подготовки к оформлению новогоднего городка и установки елки. Проезда не будет по проспекту Социалистическому от улицы Мерзликина до улицы Молодежной. Устанавливать ограждения на участке дороги начнут в 09:00. Открыть движение по площади Сахарова планируют до конца дня 15 января.

Также с 5 декабря по 21 января ограничат движение по площади, расположенной перед зданием по адресу ул. Германа Титова, 9. Там установят снежный городок для жителей Октябрьского района.