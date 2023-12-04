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Движение на площади Сахарова в Барнауле перекроют с 5 декабря

Часть проспекта Социалистического будет закрыта для проезда автомобилей до 15 января

04 декабря 2023, 13:13, ИА Амител

Елка на площади Сахарова / Фото: amic.ru
Елка на площади Сахарова / Фото: amic.ru

В Барнауле с 5 декабря перекроют движение на площади Сахарова. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Ограничение необходимо для подготовки к оформлению новогоднего городка и установки елки. Проезда не будет по проспекту Социалистическому от улицы Мерзликина до улицы Молодежной. Устанавливать ограждения на участке дороги начнут в 09:00. Открыть движение по площади Сахарова планируют до конца дня 15 января.

Также с 5 декабря по 21 января ограничат движение по площади, расположенной перед зданием по адресу ул. Германа Титова, 9. Там установят снежный городок для жителей Октябрьского района.

Барнаул Транспорт Новый год дорожное движение
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Комментарии 38

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Гость

13:47:16 04-12-2023

Опять эта шляпа с Сахарова. Уже даже ледового городка не будет и горок, но всё равно ёлку воткнут там. Только потому что у части горожан такова мышечная память. Есть Мало-Тобольская, где никому ёлка не мешает. Хоть до лета ее там оставьте. Нет, они упрямо будут перекрывать Соц. Для справки: количество проезжающих автомобилей по проспекту Социалистический - более 1000 в час. Для сравнения: аналогичный показатель по проспекту Строителей - 2000 в час.

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Гость

14:30:34 04-12-2023

Гость (13:47:16 04-12-2023) Опять эта шляпа с Сахарова. Уже даже ледового городка не буд... Мало-Тобольская не площадь -а узкая улица, Это уровень районной елки. А городская должна быть на большой площади. А вот мышечная память помнит только как "дыхнуть" невозможно на вашей Мало-Тобольской. Хотя и эту площадь скоро застроят и тут будем опами толкаться.

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Гость

17:45:43 04-12-2023

Гость (14:30:34 04-12-2023) Мало-Тобольская не площадь -а узкая улица, Это уровень район... А у вас есть какое то разграничение мест для районных и городских ёлок? Расскажите нам)

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Гость

21:28:44 04-12-2023

Гость (14:30:34 04-12-2023) А городская должна быть на большой площади вообще то елку на Сахарова всегда краевой называли.

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Гость

14:38:44 04-12-2023

Гость (13:47:16 04-12-2023) Опять эта шляпа с Сахарова. Уже даже ледового городка не буд... Согласен, для елки есть парки: Центральный, Юбилейный, Изумрудный, есть прекрасная площадь Ветеранов и т. д.

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Гость

17:03:24 04-12-2023

Гость (13:47:16 04-12-2023) Опять эта шляпа с Сахарова. Уже даже ледового городка не буд... Если бы ты не приехал в Барнаул из своей деревни, то количество проезжаюших автомобилей было бы 999))) Вали домой!

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Гость

17:44:55 04-12-2023

Гость (17:03:24 04-12-2023) Если бы ты не приехал в Барнаул из своей деревни, то количес... Я местный. Уроженец городского роддома №2.

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Гость

21:21:43 04-12-2023

Гость (17:44:55 04-12-2023) Я местный. Уроженец городского роддома №2.... Ты новодел. Приличные барнаульцы родились ещё на Никитина.

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Гость

06:10:26 05-12-2023

Гость (21:21:43 04-12-2023) Ты новодел. Приличные барнаульцы родились ещё на Никитина.... Так и ты новодел. Истинные то барнаульцы рождались в лекарском огороде)

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Гость

08:54:30 05-12-2023

Гость (21:21:43 04-12-2023) Ты новодел. Приличные барнаульцы родились ещё на Никитина.... ))))))))))))))

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Гость

17:31:01 04-12-2023

Гость (13:47:16 04-12-2023) Опять эта шляпа с Сахарова. Уже даже ледового городка не буд... Какая мало-Тобольская? Городская елка должна стоять в Центре!

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Гость

17:46:41 04-12-2023

Гость (17:31:01 04-12-2023) Какая мало-Тобольская? Городская елка должна стоять в Центре... Мало-Тобольская - исторический центр. А вам зачем эта Ёлка именно на Сахарова? Вам там чем-то намазали?)

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Гость

08:49:42 05-12-2023

Гость (17:46:41 04-12-2023) Мало-Тобольская - исторический центр. А вам зачем эта Ёлка и... Центр - это от пл. Октября, до пл. Советов. Все остальное - ближе к Центру или вообще отдаленные районы.

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Гость

19:06:30 04-12-2023

Гость (17:31:01 04-12-2023) Какая мало-Тобольская? Городская елка должна стоять в Центре... Географический центр Барнаула примерно на пересечении Малахова-Петрова, к нему и необходимо стремиться. Это также центр плотности населения города.

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Гость

06:02:10 05-12-2023

Гость (19:06:30 04-12-2023) Географический центр Барнаула примерно на пересечении Малахо... Давай еще замерим геомагнитный центр Барнаула) ну че смеяться-то) всё что за железкой в сторону аэропорта - всё это выселки.

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Гость

17:33:42 04-12-2023

Гость (13:47:16 04-12-2023) Для справки: количество проезжающих автомобилей по проспекту Социалистический - более 1000 в час. Для сравнения: аналогичный показатель по проспекту Строителей - 2000 в час. Странный у вас справочник... Вы его наверное выкурили уже весь. То-то Строителей колом периодически стоит в три полосы движения в любую сторону (в районе вокзала), а чтобы Соц стоял полностью от Молодежной к Димитрова или обратно, это как дождь в январе.

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Гость

17:48:12 04-12-2023

Гость (17:33:42 04-12-2023) Странный у вас справочник... Вы его наверное выкурили уже ве... Это не мой справочник, это данные ГИБДД города Барнаула. Кстати, они подтверждены данными ЦАФАП, куда стекается вся аналитика с камер фото-видеофиксации в городе.

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Гость

18:10:58 04-12-2023

Гость (17:48:12 04-12-2023) Это не мой справочник, это данные ГИБДД города Барнаула. Кст... Вау, гречка! (с) Вы реально верите, что по Соцу, от Молодежной до Димитрова и обратно, машин проезжает всего лишь в 2 раза меньше чем по Строителей от Красноармейского до Соца и обратно? Тогда с вами вообще не о чем разговаривать. Продолжайте жить в своем сказочном мире ЦАФАП.

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Гость

14:06:04 04-12-2023

Ведь и опрос проводили и большинство горожан высказались против Сахарова - нет опять там городят этот городок.

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Гость

21:20:32 04-12-2023

Гость (14:06:04 04-12-2023) Ведь и опрос проводили и большинство горожан высказались про... Ага. Любители перекрывать.

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Гость

21:30:32 04-12-2023

Гость (14:06:04 04-12-2023) Ведь и опрос проводили и большинство горожан высказались про... А можно пруф на опрос?

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Гость

23:16:49 04-12-2023

Гость (21:30:32 04-12-2023) А можно пруф на опрос?... Телевизор смотри, глупый

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Гость

06:04:56 05-12-2023

Гость (23:16:49 04-12-2023) Телевизор смотри, глупый... У тебя железная логика идиота. Ты обтрухался в свои трусы, а глупый я. ок

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Гость

14:36:49 04-12-2023

Ну и хорошо. В городе должна быть главная ёлка. И где, как ни на центральной городской площади ей стоять? Так что не гундите, про 1000 автомобилей в час. Проедете по Ленинскому и Красноармескому.

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Гость

17:02:45 04-12-2023

Гость (14:36:49 04-12-2023) Ну и хорошо. В городе должна быть главная ёлка. И где, как н... Если уж так горит ставить на проезжей части дороги - то тогда лучше на Ленина. Перегородить от Молодёжной до Димитрова - и гуляй! А чего мелочиться с Сахаровым. Перекрывать так перекрывать!

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Гость

17:49:14 04-12-2023

Гость (14:36:49 04-12-2023) Ну и хорошо. В городе должна быть главная ёлка. И где, как н... С каких пор Сахарова стала центральной городской площадью? Площадь Ленина - центровая) Её перегораживайте)

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Гость

12:19:01 05-12-2023

Гость (17:49:14 04-12-2023) С каких пор Сахарова стала центральной городской площадью? П... А где у нас площадь Ленина?

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Гость

14:42:31 04-12-2023

Молодёжная колом стоит и так , из-за перенастройки светофора на Ленина-Молодежная(какая светлая голова это сделала?), а с закрытием Сахарова ещё круче будет....

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Гость

14:46:28 04-12-2023

Зимы нет, а ёлка есть....

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Гость

17:16:25 04-12-2023

Гость (14:46:28 04-12-2023) Зимы нет, а ёлка есть....... Послезавтра будет - 31. Вот тебе и зима.

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Гостья

15:22:06 04-12-2023

Ёлка в первую очередь для детей. А губернаторские ёлки традиционно проводятся в Театре Драмы. Что там дети увидят, если её убрать? Унылая полупустая серая улица с грязными машинами да забор строительный. Даже без снега и льда можно сделать интересный ёлочный городок, куда с удовольствием придут семьи.

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Гость

17:50:12 04-12-2023

Гостья (15:22:06 04-12-2023) Ёлка в первую очередь для детей. А губернаторские ёлки тради... Какие еще губернаторские ёлки? На них уже никто давно не ходит из детей.

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Гость

08:51:41 05-12-2023

Гостья (15:22:06 04-12-2023) Ёлка в первую очередь для детей. А губернаторские ёлки тради... Традиционно?) Я во дворец спорта на елку ходил в детстве

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Гость

18:40:00 04-12-2023

Ноженьки уже не носят бывших селюков заполонивших весь город?

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Гость

06:08:03 05-12-2023

Гость (18:40:00 04-12-2023) Ноженьки уже не носят бывших селюков заполонивших весь город... Типичная предъява вчерашнего колхоза на.

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Гость

19:09:43 04-12-2023

А для чего что-то придумывать - елку можно и чуть сместить на текущие площадки вне дороги, а движение перекрыть гораздо позже, но смысла то нет и так же нормально.

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Гость

10:42:53 05-12-2023

Вот я за то, чтобы елка была на Сахарова!!!! НО!!! Елка, праздничный городок, фигуры и др. должно быть сделано ПРАЗДНИЧНЫМ!!! А не как в последнее время для галочки, убожество из убожеств. Даже ребенка не охото вести туда, так как 1,5 недогорки и немного непонятных "произведений искусства", не создадут праздничного настроения никому.

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Гость

17:04:30 05-12-2023

Гость (10:42:53 05-12-2023) Вот я за то, чтобы елка была на Сахарова!!!! НО!!! Елка, пра... Соглашусь. Давно уже не праздничный городок, а, действительно убожество и жалкое подобие. Площадка для торгашей светящимися игрушками и прокатчиков вонючих пони. Если перекрывать площадь и ради чего и стоило терпеть 1,5 месяца неудобств в организации движения, так это ради красивого городка, с хорошими горками и пр. зимними развлечениями. Иначе, абсолютно бездарная трата денег городского бюджета.

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