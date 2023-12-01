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Власти Барнаула не знают, где брать лед для новогоднего городка из-за погоды

Площадь Сахарова планировалось украсить ледовыми барельефами и ледовыми башнями, ледяным лабиринтом и ледяными фигурами

01 декабря 2023, 11:42, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В администрации Барнаула обсудили организацию новогоднего городка на площади Сахарова, сообщает мэрия.

Новогодний городок планировалось украсить ледовыми барельефами и ледовыми башнями, ледяным лабиринтом, снежными скульптурами Деда Мороза и Снегурочки, символом года.

"В настоящее время в связи с погодными условиями заготовка льда для строительства новогоднего городка не представляется возможной", – отметили на совещании.

В связи с этим рассмотрели альтернативные варианты наполнения новогоднего городка. В частности, предложили разместить различные аттракционы, тематические ярмарочные павильоны, фотозоны и так далее.

Световое оформление будет традиционным: гирлянды украсят новогоднюю ель и периметр площади, на проспекте Социалистическом будет иллюминация.

"Независимо от погодных условий новогодний городок должен создавать атмосферу праздника для барнаульцев и гостей нашего города", – подчеркнул замглавы города по социальной политике Александр Артемов.

Ранее жителям Барнаула показали плакаты, которыми украсят улицы к Новому году.

Барнаул Новый год
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Комментарии 6

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Гость

14:20:30 01-12-2023

с 7го числа бахнет морозяка. как будто прогнозы не смотрят

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Гость

14:35:59 01-12-2023

А властей города это и не должно волновать. Пусть переживают те под кого власти аула техзадание тендера писали.

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нннн

15:12:18 01-12-2023

нигде, просто не делайте его там )

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Маша

15:31:06 01-12-2023

Морозы будут это точно, вот успеют ли городок построить это да...................вопрос

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Гость

20:15:20 01-12-2023

Соскребите с тротуаров.

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Гость.

07:55:29 02-12-2023

Договориться с дворцом спорта и другими организациями, гле есть холодильные установки и наделать ледяных кирпичей.А из них строить красивые новогодние поделки.

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