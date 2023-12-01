Власти Барнаула не знают, где брать лед для новогоднего городка из-за погоды

Площадь Сахарова планировалось украсить ледовыми барельефами и ледовыми башнями, ледяным лабиринтом и ледяными фигурами

01 декабря 2023, 11:42, ИА Амител

Фото: amic.ru

В администрации Барнаула обсудили организацию новогоднего городка на площади Сахарова, сообщает мэрия.

Новогодний городок планировалось украсить ледовыми барельефами и ледовыми башнями, ледяным лабиринтом, снежными скульптурами Деда Мороза и Снегурочки, символом года.

"В настоящее время в связи с погодными условиями заготовка льда для строительства новогоднего городка не представляется возможной", – отметили на совещании.

В связи с этим рассмотрели альтернативные варианты наполнения новогоднего городка. В частности, предложили разместить различные аттракционы, тематические ярмарочные павильоны, фотозоны и так далее.

Световое оформление будет традиционным: гирлянды украсят новогоднюю ель и периметр площади, на проспекте Социалистическом будет иллюминация.

"Независимо от погодных условий новогодний городок должен создавать атмосферу праздника для барнаульцев и гостей нашего города", – подчеркнул замглавы города по социальной политике Александр Артемов.

Ранее жителям Барнаула показали плакаты, которыми украсят улицы к Новому году.