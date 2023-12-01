Власти Барнаула не знают, где брать лед для новогоднего городка из-за погоды
Площадь Сахарова планировалось украсить ледовыми барельефами и ледовыми башнями, ледяным лабиринтом и ледяными фигурами
01 декабря 2023, 11:42, ИА Амител
В администрации Барнаула обсудили организацию новогоднего городка на площади Сахарова, сообщает мэрия.
Новогодний городок планировалось украсить ледовыми барельефами и ледовыми башнями, ледяным лабиринтом, снежными скульптурами Деда Мороза и Снегурочки, символом года.
"В настоящее время в связи с погодными условиями заготовка льда для строительства новогоднего городка не представляется возможной", – отметили на совещании.
В связи с этим рассмотрели альтернативные варианты наполнения новогоднего городка. В частности, предложили разместить различные аттракционы, тематические ярмарочные павильоны, фотозоны и так далее.
Световое оформление будет традиционным: гирлянды украсят новогоднюю ель и периметр площади, на проспекте Социалистическом будет иллюминация.
"Независимо от погодных условий новогодний городок должен создавать атмосферу праздника для барнаульцев и гостей нашего города", – подчеркнул замглавы города по социальной политике Александр Артемов.
Ранее жителям Барнаула показали плакаты, которыми украсят улицы к Новому году.
14:20:30 01-12-2023
с 7го числа бахнет морозяка. как будто прогнозы не смотрят
14:35:59 01-12-2023
А властей города это и не должно волновать. Пусть переживают те под кого власти аула техзадание тендера писали.
15:12:18 01-12-2023
нигде, просто не делайте его там )
15:31:06 01-12-2023
Морозы будут это точно, вот успеют ли городок построить это да...................вопрос
20:15:20 01-12-2023
Соскребите с тротуаров.
07:55:29 02-12-2023
Договориться с дворцом спорта и другими организациями, гле есть холодильные установки и наделать ледяных кирпичей.А из них строить красивые новогодние поделки.