Движение на трассах Алтайского края открыли для всех видов транспорта

Ранее автодороги перекрывали из-за плохой видимости

11 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Дорожная техника / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Ограничение движения на автодорогах сняли в Алтайском крае. Об этом сообщает региональное Министерство транспорта.

10 ноября на дорогах региона была плохая видимость из-за снега и сильного ветра. В связи с ухудшением погоды для автобусов и большегрузов перекрыли движение по краевой автодороге К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан. Ограничения ввели на период с 19:00 до 23:30.

В уборке и обработке региональных дорог задействовали 120 единиц дорожной техники, а также израсходовали 315 тонн противогололедных материалов.