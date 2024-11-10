Движение по трассе в Алтайском крае ограничили из-за непогоды
На дороге из-за метели и ветра плохая видимость
10 ноября 2024, 20:10, ИА Амител
Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/1111299
По информации Алтайавтодора, на краевой автодороге К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан с 61-го по 196-й километр введено ограничение движения грузового и пассажирского транспорта.
Дороги перекрыты в Курьинском, Змеиногорском и Третьяковском районах в связи с ухудшением видимости, сильным порывистым ветром и гололедными явлениями.
Несмотря на ограничения, скопления транспорта на дороге не наблюдается.
22:32:28 10-11-2024
все равно найдутся - попрутся и побъются. люди беспечные обычно недолговечные