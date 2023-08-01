Движение на улицах рядом с поврежденным газопроводом в Барнауле открыли
Газовые службы приступают к устранению повреждения. Сроки окончания работ не указаны
01 августа 2023, 23:39, ИА Амител
Фото: Barnaul.org
Движение транспорта по проспекту Космонавтов и улице Солнечная Поляна в Барнауле открыто. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
Газовые службы приступают к устранению повреждения. Сроки окончания работ не указаны.
Напомним, что сегодня в Ленинском районе произошло повреждение газопровода. Водитель автокрана протаранил трубу газораспределительной сети.
Сотрудники ГИБДД временно перекрывали движение автотранспорта на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна в обе стороны. Работы начались после сброса оставшегося газа.
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