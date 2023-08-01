На особом контроле. В мэрии обсудили повреждение газопровода в Барнауле
После сброса газа, на который уйдет от 1,5 до 2 часов, газовщики начнут ремонт повреждения
01 августа 2023, 21:47, ИА Амител
Ситуация с повреждением газопровода на проспекте Космонавтов, 65, на особом контроле в администрации города. Как сообщает пресс-центр мэрии, под руководством Вячеслава Франка состоялось оперативное заседание.
Напомним, что сегодня в Ленинском районе произошло повреждение газопровода. Водитель автокрана протаранил трубу газораспределительной сети.
В настоящее время ООО "Газпром газораспределение Барнаул" перекрыта газораспределительная станция № 1 в районе селе Гоньба для сброса остатков газа и проведения аварийно-восстановительных работ. Сотрудниками ГИБДД перекрыто движение автотранспорта на перекрестке проспекта Космонавтов и улице Солнечная Поляна в обе стороны.
Работают первый пожарный спасательный отряд, патруль ГИБДД, опергруппа управления ГОиЧС Барнаула и другие службы, а также представители администрации.
По словам замглавы администрации по городскому хозяйству Сергея Татьянина, после сброса газа, на который уйдет от 1,5 до 2 часов, газовщики начнут ремонт повреждения.
Заместитель главы администрации города Антон Шеломенцев, отметил, что в настоящее время сотрудники ГИБДД, находящиеся на месте аварии, направляют жителей поселков Казенная Заимка, Гоньба, Научный городок к месту проживания по ул. Попова, далее через Павловский тракт и поселок Березовка.
22:35:46 01-08-2023
не понятно в итоге где отключат и на сколько
23:00:05 01-08-2023
Когда возведение баз отдыха в сёлах возьмёте на контроль? Или ждёте когда из за беспредела и незаконного предпринимательства люди озвереют и сами решат проблемы с подобными базами ? Закон о тишине кто соблюдать будет? Или вашим законом особо одаренные вместе с судьей за взятки все что нельзя разрешат?
12:11:40 02-08-2023
Гость (23:00:05 01-08-2023) Когда возведение баз отдыха в сёлах возьмёте на контроль? Ил... а какое отношение базы отдыха имеют к повреждению газовой трубы?
23:02:05 01-08-2023
Не знаю, кто кого и куда направляет, но нас водитель 32-го маршрута высадил на остановке Озёрная и сказал, чтобы мы шли куда хотим. Почему маршрутки не направили через Березовку?
07:49:06 02-08-2023
Никто никого никуда не отправлял! Сказали, что можно попробовать объехать по полям и всё. Автобусы там не проехали-бы. И перекрыли далеко не две улицы. Мотоциклисты заворачивали всех с улиц Солнечная поляна, ул. Юрина в районе Геодезической, ул.Знойная, ул.Знакомая. Ни один сотрудник внятного ничего не сказал о причинах. Отвечали все "не знаю, нам сказали перекрыть - мы перекрыли.
08:46:26 02-08-2023
Кстати, больше всего народ было жалко, который пешком шёл в сторону города. автобусов-то с научного не было. Реально за сотню человек шло. Интересно, их тоже завернули ?