На особом контроле. В мэрии обсудили повреждение газопровода в Барнауле

После сброса газа, на который уйдет от 1,5 до 2 часов, газовщики начнут ремонт повреждения

01 августа 2023, 21:47, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

Ситуация с повреждением газопровода на проспекте Космонавтов, 65, на особом контроле в администрации города. Как сообщает пресс-центр мэрии, под руководством Вячеслава Франка состоялось оперативное заседание.

Напомним, что сегодня в Ленинском районе произошло повреждение газопровода. Водитель автокрана протаранил трубу газораспределительной сети.

В настоящее время ООО "Газпром газораспределение Барнаул" перекрыта газораспределительная станция № 1 в районе селе Гоньба для сброса остатков газа и проведения аварийно-восстановительных работ. Сотрудниками ГИБДД перекрыто движение автотранспорта на перекрестке проспекта Космонавтов и улице Солнечная Поляна в обе стороны.

Работают первый пожарный спасательный отряд, патруль ГИБДД, опергруппа управления ГОиЧС Барнаула и другие службы, а также представители администрации.

По словам замглавы администрации по городскому хозяйству Сергея Татьянина, после сброса газа, на который уйдет от 1,5 до 2 часов, газовщики начнут ремонт повреждения.

Заместитель главы администрации города Антон Шеломенцев, отметил, что в настоящее время сотрудники ГИБДД, находящиеся на месте аварии, направляют жителей поселков Казенная Заимка, Гоньба, Научный городок к месту проживания по ул. Попова, далее через Павловский тракт и поселок Березовка.