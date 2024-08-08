Движение по части улицы Аносова ограничат в Барнауле

Ограничение необходимо для постройки водопроводной сети для Барнаульского меланжевого комбината

08 августа 2024, 18:30, ИА Амител

Участок, на котором введут ограничение движения / Фото: Barnaul.org

Движение транспорта по четной стороне улицы Аносова ограничат с 18:00 9 августа до утра 1 сентября. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Речь идет об участке в районе зданий №2, 2а. Ограничение необходимо для прокладывания водопроводной сети в рамках проекта по постройке текстильной отделочной фабрики на территории Барнаульского меланжевого комбината. Работы будут проводиться подрядной организацией ООО "СоюзДонСтрой".

Барнаульцев призвали быть внимательными при проезде улицы Аносова. Схемы объезда укажут на соответствующих дорожных знаках, по возможности. В мэрии принесли извинения за доставленные неудобства.