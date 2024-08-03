Впервые за много лет. Как в алтайском селе Озерки делают дорогу к школе

Работы идут в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

03 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Ремонт дороги в селе Озерки / Фото: amic.ru

Ремонт дороги к селу Озерки завершается в Тальменском районе. Работы проходят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В порядок приводят участок протяженностью 1,7 километра. Причем часть трассы (800 метров. – Прим. ред.) проходит по населенному пункту и ведет к школе. Благодаря работам вдоль дороги впервые за историю села появится широкий тротуар. Журналист amic.ru побывал на месте и убедился, что ремонтируют дорогу не только быстро.

Безопасные наши дороги

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов побывал на объекте и высоко оценил ход работ. По словам главы ведомства, в последние годы власти особое внимание уделяют обновлению дорог, ведущих к селам и деревням, а также трассам, проходящим транзитом по населенным пунктам.

"Мы стараемся сделать участки дороги в населенных пунктах более безопасными для жителей. Помимо самого полотна, делаем тротуары там, где проходят маршруты автобусов. Кроме того, ремонтируем и устанавливаем новые остановочные павильоны. Предусмотрено устройство пешеходных переходов, ограждений и других элементов безопасности", – рассказал Антон Воронов.

Всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 году сделают более 20 километров региональных дорог, расположенных в границах населенных пунктов – таких в этом году 11 объектов. Часть из них уже сделали. Всего же в рамках нацпроекта в этом году приведут в порядок 72 дороги регионального и местного значения, общей протяженностью более 180 километров. На реализацию проекта планируется направить почти 5 млрд рублей. На трассы регионального значения направят около 3,3 млрд рублей. Из них средства федерального бюджета – 1,284 млрд. Из краевого бюджета на работы выделили около 2 миллиардов. По итогам года нормативность включенных в нацпроект автодорог должна вырасти с 82,70 до 85,10% (554,94 км).

Ждали дорогу всем селом

В селе Озерки проживает около 5 тысяч человек. Некоторые районные центры в Алтайском крае не могут похвастаться такой большой численностью населения. За последние годы автомобильный трафик по дороге, которая ведет с федеральной трассы "Чуйский тракт" к селу, заметно вырос. А вот качество полотна стало стремительно ухудшаться. Тогда местные власти обратились в Министерство транспорта региона с просьбой включить участок трассы в нацпроект.

Глава Озерского сельсовета Сергей Кузякин рассказал amic.ru, что местные жители очень ждали обновление дороги. Поток автомобилей резко вырос и откладывать работы было уже нельзя. Помимо полотна, сделают долгожданный тротуар, который ведет к школе, а также в центр Озерок. Все это повысит безопасность пешеходов.

"Наше село очень крупное. Мы обратились два года назад в Министерство транспорта с просьбой отремонтировать дорогу. Это долгожданное событие. Особенно мы рады появлению тротуара: недалеко останавливается электричка и теперь ходить по улице станет безопаснее. С другой стороны улицы у нас расположена школа. С нового учебного года дети спокойно будут ходить на занятия", – пояснил Сергей Кузякин.

По словам главы сельсовета, он намерен обратиться в Министерство транспорта с просьбой помочь в ближайшие годы сделать освещение вдоль новенькой дороги.

"Для нас это было бы еще одним подарком", – добавил Кузякин.

С гарантией на долгие годы

Работами на объекте с конца мая занимается "Северо-Восточное ДСУ". Стоимость контракта составляет около 33 миллионов рублей. Одна из особенностей участка, что часть трассы "перерезает" железная дорога, поэтому дорожники соблюдают все меры безопасности. Подрядчик уже уложил нижний слой асфальтобетона, установили бордюры, заменили водопропускные трубы. В настоящее время сотрудники "Северо-Восточного ДСУ" уже приступили к укладке верхнего слоя асфальта. В планах также нанести разметку. Сдать объект планируют к 1 сентября.