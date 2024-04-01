Движение по одной из трасс открыли в Алтайском крае

Ездить по ней можно уже с девяти часов утра

01 апреля 2024, 11:13, ИА Амител

Кадр из видео / Кадр из видео ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае открыли движение по одной из трасс, ранее закрытых из-за паводка. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

"С 01 апреля 2024 года 09 часов 00 минут возобновлено движение на участке между п. Садовый и п. Сибирячиха автомобильной дороги Н-4306 "Калининский – Сибирячиха – Александровка", - сказано в сообщении.

Ранее в Минтрансе рассказывали о том, что в регионе из-за подтопления закрыты девять дорог.

Оперативную информацию о состоянии дорог можно получить по телефонам:

- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512;

- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59; 8-800-222-3169;

- дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 20-26-72;

- дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.