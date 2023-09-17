Движение по проспекту Красноармейскому открыли в Барнауле

Коммунальщики завершили ремонтные работы

17 сентября 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле возобновили движение по проспекту Красноармейскому. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что ограничение действовало на участке у дома № 77 на пересечении с улицей Папанинцев с 23:00 16 сентября. Коммунальщики проводили плановый ремонт на линии канализационного коллектора № 6.

Отмечалось, что для оптимизации работы выполнялись ночью.

В данный момент ограничение на передвижение снято.