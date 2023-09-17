Движение по проспекту Красноармейскому открыли в Барнауле
Коммунальщики завершили ремонтные работы
17 сентября 2023, 15:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле возобновили движение по проспекту Красноармейскому. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что ограничение действовало на участке у дома № 77 на пересечении с улицей Папанинцев с 23:00 16 сентября. Коммунальщики проводили плановый ремонт на линии канализационного коллектора № 6.
Отмечалось, что для оптимизации работы выполнялись ночью.
В данный момент ограничение на передвижение снято.
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