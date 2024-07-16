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Движение по проспекту Социалистическому частично перекроют в Барнауле

Водителям рекомендуют заранее искать пути объезда

16 июля 2024, 18:10, ИА Амител

Знак "Дорожные работы" / Фото: pxhere.com/ru/photo/660445
Знак "Дорожные работы" / Фото: pxhere.com/ru/photo/660445

В Барнауле для проведения коммунальных работ частично перекроют проспект Социалистический. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Для проведения работ по строительству наружного водопровода и канализации многоквартирного дома по ул. Партизанской, 76, с 09:00 с 18 июля до 20:00 час. 20 июля будет частично ограничено движение транспорта по проспекту Социалистическому, в районе пересечения с ул. Партизанской", – сказано в сообщении.

Водителей просят руководствоваться дорожными знаками. При возможности советуют заранее выбирать объездные пути.

Барнаул Дороги Авто

Комментарии 3

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Гость

20:56:58 16-07-2024

Сначала доделали бы Красноармейский! Теперь вообще не понятно как с Соца на Ядринцева проехать

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Вася

22:55:29 16-07-2024

Частично это как, одну полосу? Пишите точнее!!

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Гость

23:18:53 16-07-2024

Они не пересекаются. Вариантом много

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