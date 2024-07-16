Движение по проспекту Социалистическому частично перекроют в Барнауле

В Барнауле для проведения коммунальных работ частично перекроют проспект Социалистический. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Для проведения работ по строительству наружного водопровода и канализации многоквартирного дома по ул. Партизанской, 76, с 09:00 с 18 июля до 20:00 час. 20 июля будет частично ограничено движение транспорта по проспекту Социалистическому, в районе пересечения с ул. Партизанской", – сказано в сообщении.