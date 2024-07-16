Движение по проспекту Социалистическому частично перекроют в Барнауле
Водителям рекомендуют заранее искать пути объезда
16 июля 2024, 18:10, ИА Амител
Знак "Дорожные работы" / Фото: pxhere.com/ru/photo/660445
В Барнауле для проведения коммунальных работ частично перекроют проспект Социалистический. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"Для проведения работ по строительству наружного водопровода и канализации многоквартирного дома по ул. Партизанской, 76, с 09:00 с 18 июля до 20:00 час. 20 июля будет частично ограничено движение транспорта по проспекту Социалистическому, в районе пересечения с ул. Партизанской", – сказано в сообщении.
Водителей просят руководствоваться дорожными знаками. При возможности советуют заранее выбирать объездные пути.
20:56:58 16-07-2024
Сначала доделали бы Красноармейский! Теперь вообще не понятно как с Соца на Ядринцева проехать
22:55:29 16-07-2024
Частично это как, одну полосу? Пишите точнее!!
23:18:53 16-07-2024
Они не пересекаются. Вариантом много