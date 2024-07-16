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В Барнауле установят шлагбаумы на въездах в Нагорный парк и на набережную

Такие меры приняты в связи с жалобами на автомобили

16 июля 2024, 16:30, ИА Амител

Вид на Нагорный парк и Новый мост в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Вид на Нагорный парк и Новый мост в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Власти Барнаула заключили контракт на проведение работ по установке шлагбаумов на въездах в Нагорный парк и на набережную реки Оби, сообщает мэрия.

"Шлагбаумы ограничат въезд автотранспорта на территории Нагорного парка и набережной реки Оби. Такие меры приняты в связи с жалобами от барнаульцев на автомобили на общественных территориях, в том числе на пешеходных дорожках", – пояснили в мэрии.

Как отметил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, летом в выходные на указанных территориях очень много посетителей.

"Среди них много детей, поэтому важно обеспечить их безопасное нахождение", – подчеркнул Курышин.

Работы по установке планируется выполнить до 5 августа.

Заброшенный мост на реке Барнаулке / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул парки Безопасность

Комментарии 5

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Гость

17:02:36 16-07-2024

Ну и вышки с вертухаями сразу поставить и колючкой обнести.
Как что то сделают хорошее, так сразу под шлагбаум или за забор.
Иных то способов не занают?

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гость

17:38:00 16-07-2024

Гость (17:02:36 16-07-2024) Ну и вышки с вертухаями сразу поставить и колючкой обнести. ... значит, вы катались по пешеходному

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Гость

17:45:28 16-07-2024

Гость (17:02:36 16-07-2024) Ну и вышки с вертухаями сразу поставить и колючкой обнести. ... А и так весь город в шлагбаумах, заборах, замках, решетках. Привычный для коренного населения тюремный дух.

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Гость

22:02:59 16-07-2024

Гость (17:02:36 16-07-2024) Ну и вышки с вертухаями сразу поставить и колючкой обнести. ...
Можно ленту с шипами или доску с гвоздями.Но это будет опасно для пешеходов.

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Гость

19:46:25 16-07-2024

Город жалобщиков.

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