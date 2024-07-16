В Барнауле установят шлагбаумы на въездах в Нагорный парк и на набережную
Такие меры приняты в связи с жалобами на автомобили
16 июля 2024, 16:30, ИА Амител
Власти Барнаула заключили контракт на проведение работ по установке шлагбаумов на въездах в Нагорный парк и на набережную реки Оби, сообщает мэрия.
"Шлагбаумы ограничат въезд автотранспорта на территории Нагорного парка и набережной реки Оби. Такие меры приняты в связи с жалобами от барнаульцев на автомобили на общественных территориях, в том числе на пешеходных дорожках", – пояснили в мэрии.
Как отметил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, летом в выходные на указанных территориях очень много посетителей.
"Среди них много детей, поэтому важно обеспечить их безопасное нахождение", – подчеркнул Курышин.
Работы по установке планируется выполнить до 5 августа.
17:02:36 16-07-2024
Ну и вышки с вертухаями сразу поставить и колючкой обнести.
Как что то сделают хорошее, так сразу под шлагбаум или за забор.
Иных то способов не занают?
17:38:00 16-07-2024
Гость (17:02:36 16-07-2024) Ну и вышки с вертухаями сразу поставить и колючкой обнести. ... значит, вы катались по пешеходному
17:45:28 16-07-2024
Гость (17:02:36 16-07-2024) Ну и вышки с вертухаями сразу поставить и колючкой обнести. ... А и так весь город в шлагбаумах, заборах, замках, решетках. Привычный для коренного населения тюремный дух.
22:02:59 16-07-2024
Гость (17:02:36 16-07-2024) Ну и вышки с вертухаями сразу поставить и колючкой обнести. ...
Можно ленту с шипами или доску с гвоздями.Но это будет опасно для пешеходов.
19:46:25 16-07-2024
Город жалобщиков.