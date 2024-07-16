В Барнауле установят шлагбаумы на въездах в Нагорный парк и на набережную

Такие меры приняты в связи с жалобами на автомобили

16 июля 2024, 16:30, ИА Амител

Вид на Нагорный парк и Новый мост в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Власти Барнаула заключили контракт на проведение работ по установке шлагбаумов на въездах в Нагорный парк и на набережную реки Оби, сообщает мэрия.

"Шлагбаумы ограничат въезд автотранспорта на территории Нагорного парка и набережной реки Оби. Такие меры приняты в связи с жалобами от барнаульцев на автомобили на общественных территориях, в том числе на пешеходных дорожках", – пояснили в мэрии.

Как отметил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, летом в выходные на указанных территориях очень много посетителей.

"Среди них много детей, поэтому важно обеспечить их безопасное нахождение", – подчеркнул Курышин.

Работы по установке планируется выполнить до 5 августа.