Движение по улице Фурманова временно перекроют в Барнауле
Схема общественного транспорта изменится
23 августа 2024, 19:46, ИА Амител
В Барнауле временно перекроют движение по улице Фурманова. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"Из-за проведения дорожных работ в рамках ремонта по ул.Фурманова, от Павловского тракта до ул.Власихинской, с 8:30 24 августа до 16:30 24 августа будет ограничено движение всех видов транспорта", - сказано в сообщении.
Схема движения общественного транспорта изменится:
- маршрут №23: в прямом направлении: Павловский тракт – ул.Малахова – ул.Власихинская – далее по маршруту,
в обратном направлении: ул.Власихинская – ул.Малахова – Павловский тракт – далее по маршруту;
- маршрут №75: в прямом направлении: Павловский тракт – ул.Малахова – ул.Балтийская – далее по маршруту,
в обратном направлении: ул.Власихинская – ул.Малахова – Павловский тракт – далее по маршруту.
Дорожники приносят горожанам извинения за предоставленные неудобства.
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