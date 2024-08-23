Движение по улице Фурманова временно перекроют в Барнауле

Схема общественного транспорта изменится

23 августа 2024, 19:46, ИА Амител

Дорожный конус / Фото: pxhere.com/ru/photo/140502

В Барнауле временно перекроют движение по улице Фурманова. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Из-за проведения дорожных работ в рамках ремонта по ул.Фурманова, от Павловского тракта до ул.Власихинской, с 8:30 24 августа до 16:30 24 августа будет ограничено движение всех видов транспорта", - сказано в сообщении.

Схема движения общественного транспорта изменится:



- маршрут №23: в прямом направлении: Павловский тракт – ул.Малахова – ул.Власихинская – далее по маршруту,

в обратном направлении: ул.Власихинская – ул.Малахова – Павловский тракт – далее по маршруту;

- маршрут №75: в прямом направлении: Павловский тракт – ул.Малахова – ул.Балтийская – далее по маршруту,

в обратном направлении: ул.Власихинская – ул.Малахова – Павловский тракт – далее по маршруту.



Дорожники приносят горожанам извинения за предоставленные неудобства.

