Рейд по работе общественного транспорта провели в Барнауле
По результатам перевозчикам направят претензии
23 августа 2024, 09:41, ИА Амител
Автобус / Фото: пресс-служба мэрии
В Барнауле прошёл очередной рейд по проверке общественного транспорта.
Как сообщает городская администрация, специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту города, а также сотрудники ОГИБДД УМВД России по Барнаулу проверили автобусы, следующие по маршрутам «Спартак 2» и «Солнечная поляна».
Всего было осмотрено 16 маршрутов. На некоторых из них были обнаружены нарушения: плохое состояние салонов, таблички с номером телефона для перевода денег и технические неисправности.
Перевозчикам будут направлены претензии и требования об оплате штрафов.
09:55:50 23-08-2024
А вы проверьте маршрутки 58 и 27, терминалов нет, табличек с номерами для переводов нет, начинаешь просить номер, водитель хамит.
10:01:19 23-08-2024
рейд революционной тройки с маузерами выявил бы больше нарушений, но искоренил бы 99% в ходе проведения.
новое - это хорошо забытое стерое.
10:15:28 23-08-2024
Т.е открывать востребованные маршруты не хотим , такие как 17,19,29. Рейдами последнее до уничтожаем. Почему из 40 автобусов в 8.00 10 автобусов по маршрут № 1 и столько же по маршруту № 10? А где остальные 20? Гниют так же как и трамваи?
10:26:16 23-08-2024
То-есть эти нарушения происходят каждый день на всех маршрутах. А те кто должен с этим бороться не обращают на это внимания , а если и обращают то на тех с кем не очень теплые отношения?
11:21:11 23-08-2024
Удивительно, что еще 2 года назад на 27 маршруте были терминалы, а теперь их нет. Ситуация с перевозками день ото дня становится все хуже и хуже. Про 59 маршрут вообще писать не хочу - слой грязи и пыли в салоне. Автобусы ни сегодня так завтра прикажут "долго жить". Если бы с ОТ навели порядок - я бы пересел с личного авто на ОТ.
11:50:51 23-08-2024
гость (11:21:11 23-08-2024) Удивительно, что еще 2 года назад на 27 маршруте были термин... Такой порядок может навести только тов. Берия или сам И.В. Сталин. Чиновникам некогда, у них медиарейтинги. Удивительно, что прокуроры не реагируют на проблемы ОТ в Барнауле.
12:49:41 23-08-2024
Проверьте 109 маршрут (есть расписание, но автобусов по этому расписанию не дождешься), и 59 маршрут (мало машин на маршруте, а те, что имеются - в отвратительном состоянии). Из поселков Центральный (в т.ч. микр. Благодатное), Лебяжье добраться в город очень проблематично.
13:48:40 23-08-2024
Сегодня на 60 маршруте за одну поездку три раза прошла оплата) Нормальный такой способ заработать у перевозчика)) 105 рублей одна поездка и ни в чем себе не отказывай..
15:02:23 23-08-2024
Ну не спроста же Шеломенцев брал взятки. Если бы не брал то условия ОТ были другие
17:19:03 23-08-2024
Раньше, лет 15 назад, будучи в Кемерово приводил местным в пример работу транспорта в Барнауле.
А теперь - позорище... Но особенно ухудшилась работа начиная с 2020 года, теперь просто позорище...