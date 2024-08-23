Рейд по работе общественного транспорта провели в Барнауле

По результатам перевозчикам направят претензии

23 августа 2024, 09:41, ИА Амител

Автобус / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле прошёл очередной рейд по проверке общественного транспорта.

Как сообщает городская администрация, специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту города, а также сотрудники ОГИБДД УМВД России по Барнаулу проверили автобусы, следующие по маршрутам «Спартак 2» и «Солнечная поляна».

Всего было осмотрено 16 маршрутов. На некоторых из них были обнаружены нарушения: плохое состояние салонов, таблички с номером телефона для перевода денег и технические неисправности.

Перевозчикам будут направлены претензии и требования об оплате штрафов.