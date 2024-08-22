Движение по Взлетной перекроют в Барнауле. Как изменятся маршруты автобусов?
Перекроют дорогу по всей ширине в районе здания № 24
22 августа 2024, 14:20, ИА Амител
Движение по улице Взлетной временно перекроют в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"Перекроют дорогу по всей ширине в районе здания № 24, с 08.00 часов 23 августа до 06.00 часов 26 августа", - говорится в сообщении.
Общественный транспорт будет ходить по следующим маршрутам:
- автобусный маршрут № 10 в прямом направлении: …ул.Балтийская - ул.Попова - разворот на пересечении с ул.Взлетной - ул.Попова - ул.Балтийская - далее по маршруту; в обратном направлении: …ул.Балтийская - ул.Попова - разворот через трамвайные пути - ул.Попова - ул.Балтийская далее по маршруту;
- автобусный маршрут № 47 в прямом направлении: …ул.Балтийская - ул.Попова - разворот на пересечении с ул.Взлетной - ул.Попова - ул.Балтийская - ул.Сиреневая - ул.Взлетная далее по маршруту; в обратном направлении: …ул.Взлетная - ул.Сиреневая - ул.Балтийская - ул.Попова - разворот через трамвайные пути - ул.Попова - ул.Балтийская далее по маршруту;
- автобусный маршрут № 76 в прямом направлении: …ул.Попова - ул.Балтийская - ул.Сиреневая - ул.Взлетная далее по маршруту; в обратном направлении: …ул.Взлетная - ул.Сиреневая - ул.Балтийская - ул.Попова - разворот через трамвайные пути - ул.Попова - далее по маршруту.
Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны при проезде указанных участков улично-дорожной сети. По возможности, выбирайте заранее маршруты объезда. Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
15:11:32 22-08-2024
На картинке лучше бы было видно.
15:40:45 22-08-2024
Посмотрел схему - самая глобальная яма в ремонт не попала, скоро уже 2-ой день рождения будет отмечать, и так уже в половину дороги по ширине. А нафига мелкие то залеплять если скоро эта яма будет уже во всю Взлетную ?