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Движение пригородных поездов в Алтайском крае ускорили на 83 минуты

В новом году графики оптимизируют еще больше — на 163 минуты

02 января 2024, 08:02, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Движение пригородных поездов ускорили в Алтайском крае. Всего за 2023 год время в пути на 15 пригородных поездах сократилось на 83 минуты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В первую очередь ускорение затронуло поезда ребрихинского направления. Общее время в пути семи поездов сократилось на 46 минут благодаря оптимизации времени движения состава и стоянок. На втором этапе изменения проводили в графике движения шести поездов на алейском направлении – их время в пути сократилось в общей сложности на 34 минуты. Также график движения поездов алейского и ребрихинского направлений был дополнительно оптимизирован.

На третьем этапе проводится ускорение поездов на кузбасском и новосибирском направлениях. Всего в 2024 году планируется ускорить алтайские маршруты на 163 минуты.

Алтайский край Транспорт

Комментарии 5

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Гость

10:18:27 02-01-2024

А на Бийск не ускоряют

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Гость

11:17:09 02-01-2024

Где новые трамваи? Где новые автобусы? Где это всë и когда оно появится на улицах Барнаула?

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Профессор

15:09:26 02-01-2024

Гость (11:17:09 02-01-2024) Где новые трамваи? Где новые автобусы? Где это всë и когда о... Трамваи в депо стоят их ещë не обкотали, водителей даже не начили обучать ездить на новых вагонов. Автобусы должны быть в феврале. А когда выйдет всё никто не знает.

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007

17:58:37 02-01-2024

Молодцы, что ускоряют. Еще бы вагонов в праздничные дни добавили. Сегодня ехали стоя в пригородном Алейская-Барнаул 2 часа! Алтайпригород не может организовать перевозки в выходные дни, а билеты продают исправно! Неуд вам за работу и отношение к пассажирам!

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Гость

18:51:29 02-01-2024

В 80-е годы из Озерок до Барнаула отдельные поезда ходили за 65 минут. Сегодня норма 80-85 минут. Такое вот путевое хозяйство.

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