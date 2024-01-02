Движение пригородных поездов в Алтайском крае ускорили на 83 минуты
В новом году графики оптимизируют еще больше — на 163 минуты
02 января 2024, 08:02, ИА Амител
Движение пригородных поездов ускорили в Алтайском крае. Всего за 2023 год время в пути на 15 пригородных поездах сократилось на 83 минуты, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В первую очередь ускорение затронуло поезда ребрихинского направления. Общее время в пути семи поездов сократилось на 46 минут благодаря оптимизации времени движения состава и стоянок. На втором этапе изменения проводили в графике движения шести поездов на алейском направлении – их время в пути сократилось в общей сложности на 34 минуты. Также график движения поездов алейского и ребрихинского направлений был дополнительно оптимизирован.
На третьем этапе проводится ускорение поездов на кузбасском и новосибирском направлениях. Всего в 2024 году планируется ускорить алтайские маршруты на 163 минуты.
10:18:27 02-01-2024
А на Бийск не ускоряют
11:17:09 02-01-2024
Где новые трамваи? Где новые автобусы? Где это всë и когда оно появится на улицах Барнаула?
15:09:26 02-01-2024
Гость (11:17:09 02-01-2024) Где новые трамваи? Где новые автобусы? Где это всë и когда о... Трамваи в депо стоят их ещë не обкотали, водителей даже не начили обучать ездить на новых вагонов. Автобусы должны быть в феврале. А когда выйдет всё никто не знает.
17:58:37 02-01-2024
Молодцы, что ускоряют. Еще бы вагонов в праздничные дни добавили. Сегодня ехали стоя в пригородном Алейская-Барнаул 2 часа! Алтайпригород не может организовать перевозки в выходные дни, а билеты продают исправно! Неуд вам за работу и отношение к пассажирам!
18:51:29 02-01-2024
В 80-е годы из Озерок до Барнаула отдельные поезда ходили за 65 минут. Сегодня норма 80-85 минут. Такое вот путевое хозяйство.