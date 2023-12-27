В Алтайском крае вырос пассажиропоток на пригородных поездах

К концу года он составит более 7,8 млн человек

27 декабря 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае пассажиропоток на пригородных поездах по итогам года составит более 7,8 млн человек, рассказали в правительстве региона.

"По предварительным данным, в 2023 году количество перевезенных пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении составит более 7,8 млн человек, что на 1,2% больше показателя прошлого года", – говорится в сообщении.

Для регулирования тарифов в этом году краевой бюджет предусмотрел субсидирование перевозок в размере 523 млн рублей. В 2024 году на эти цели направят аналогичную сумму.

Ранее сообщили, что барнаульский аэропорт в 2023 году принял рекордные 700 тысяч пассажиров.