Движение трамваев по третьему маршруту временно будет изменено
Аварийные бригады уже приступили к исправлению неполадок
12 июля 2023, 16:38, ИА Амител
Фото: pxhere.com
12 июля в Барнауле временно изменили схему движение трамваев третьего маршрута. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Необходимость изменения маршрута возникла из-за повреждения питания тяговой подстанции. Сотрудники "Горэлектротранса" уже приступили к устранению неисправности.
"По измененной схеме трамваи едут по улице Северо-Западной без захода на остановку "Дом Быта" по проспекту Ленина", — сказано в сообщении.
16:54:52 12-07-2023
Что с мостом Новорыночным? Когда будут доделывать? Работников что-то не видно.
17:04:30 12-07-2023
надо звать Медведева (16:54:52 12-07-2023) Что с мостом Новорыночным? Когда будут доделывать? Работник... Как что? Все по плану, все под контролем.