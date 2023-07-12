Движение трамваев по третьему маршруту временно будет изменено

Аварийные бригады уже приступили к исправлению неполадок

12 июля 2023, 16:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

12 июля в Барнауле временно изменили схему движение трамваев третьего маршрута. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Необходимость изменения маршрута возникла из-за повреждения питания тяговой подстанции. Сотрудники "Горэлектротранса" уже приступили к устранению неисправности.