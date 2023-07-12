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Движение трамваев по третьему маршруту временно будет изменено

Аварийные бригады уже приступили к исправлению неполадок

12 июля 2023, 16:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

12 июля в Барнауле временно изменили схему движение трамваев третьего маршрута. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Необходимость изменения маршрута возникла из-за  повреждения питания тяговой подстанции. Сотрудники "Горэлектротранса" уже приступили к устранению неисправности.

"По измененной схеме трамваи едут по улице Северо-Западной без захода на остановку "Дом Быта" по проспекту Ленина", — сказано в сообщении.

Барнаул

Комментарии 2

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надо звать Медведева

16:54:52 12-07-2023

Что с мостом Новорыночным? Когда будут доделывать? Работников что-то не видно.

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Гость

17:04:30 12-07-2023

надо звать Медведева (16:54:52 12-07-2023) Что с мостом Новорыночным? Когда будут доделывать? Работник... Как что? Все по плану, все под контролем.

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