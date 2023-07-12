Новые большие автобусы вышли на маршруты в Барнауле

В транспорт перевозчик инвестировал около 45 млн рублей

12 июля 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: t.me / barnaul_org

Компания ООО "Евробус-плюс" купила новые большие автобусы, которые будут работать на маршрутах №35 и №53. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Автопарк пополнили три автобуса марки Yutong, два из которых уже вышли на линию. Для безопасности пассажиров здесь установлены камеры и система пожаротушения. Автобусы оборудованы, приспособлены к перевозке маломобильных граждан и пассажиров с колясками.

На покупку новой техники перевозчик направил около 45 млн рублей.

Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев отметил, что покупка таких автобусов очень важна для развития транспорта в Барнауле.