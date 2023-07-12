Новые большие автобусы вышли на маршруты в Барнауле
В транспорт перевозчик инвестировал около 45 млн рублей
12 июля 2023, 14:15, ИА Амител
Компания ООО "Евробус-плюс" купила новые большие автобусы, которые будут работать на маршрутах №35 и №53. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Автопарк пополнили три автобуса марки Yutong, два из которых уже вышли на линию. Для безопасности пассажиров здесь установлены камеры и система пожаротушения. Автобусы оборудованы, приспособлены к перевозке маломобильных граждан и пассажиров с колясками.
На покупку новой техники перевозчик направил около 45 млн рублей.
Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев отметил, что покупка таких автобусов очень важна для развития транспорта в Барнауле.
14:29:23 12-07-2023
Хотя бы 30 закупили, да ощутимее для города станет
15:30:48 12-07-2023
Гость (14:29:23 12-07-2023) Хотя бы 30 закупили, да ощутимее для города станет... Два маршрута, при чем здесь весь город? Вы когда уже вылезете из своих советов, ау, все в собственности.
14:33:55 12-07-2023
Антон Шеломенцев отметил, что покупка таких автобусов очень важна для развития транспорта в Барнауле." Верно! Три автобуса так разовьют ОТ Барнаула!!! Это же не какие-то жалкие 300 автобусов!
14:46:31 12-07-2023
А почему Китайские, а не Камазы?
14:47:27 12-07-2023
Я уже думал,что мэрские 10 штук(обещаные) на маршрут вышли
14:53:47 12-07-2023
Евробус единственная компания в городе среди перевозчиков, у которых и в автобусы в более-менее нормальном состоянии, и ездят регулярно по времени. А есть горе-перевозчики типа маршрута 80, единственное желание к которым, чтобы этот маршрут забрали!
15:14:54 12-07-2023
Гость (14:53:47 12-07-2023) Евробус единственная компания в городе среди перевозчиков, у... Когда 17 маршрут ходил плохо, я тоже хотела, чтобы маршрут забрали у перевозчика. Забрали. И совсем отменили, якобы не рентабельный. Как не рентабельный? Всегда битком или почти битком. Так что осторожнее с желаниями. Наш комитет по транспорту не всегда их адекватно выполняет.
17:51:36 12-07-2023
Гость (15:14:54 12-07-2023) Когда 17 маршрут ходил плохо, я тоже хотела, чтобы маршрут з... "Всегда битком или почти битком" это когда? Когда Вы на работу с утра едете? Или когда вечером в час-пик домой возвращаетесь? Тогда это не всегда. Если 3 автобуса утром, и 3 вечером забиваются под завяз, это не означает что маршрут рентабелен. Обслуживание автобусов это бешеные суммы. Так, на секундочку... те скании саабовские, которые ходят по маршрутам евробуса, по ТХ кушают в идеале 43-58 литров топлива на 100км, если мне память не изменяет. И это без системы кондиционирования и всего прилагающего. + прочие гсм, запчасти, общий износ...
19:18:07 12-07-2023
Гость (17:51:36 12-07-2023) "Всегда битком или почти битком" это когда? Когда Вы на рабо... Назовите хоть один маршрут, который даже днём ходит не битком набитый!!! Или для вас рентабельно - это чтобы пассажиры из дверей вываливались в набитом до отказа транспорте???!!!
08:42:12 13-07-2023
Гость (17:51:36 12-07-2023) "Всегда битком или почти битком" это когда? Когда Вы на рабо... Автоперевозчики активизировались? Или их родственнички, которым, сколько не хапай, всегда мало. Не нравится, уходи их этого бизнеса. Лично знаком с двумя автоперевозчиками, один крупный, у второго 2 маршрута и ни один не бедствует, зубами цепляются за маршруты.
14:55:47 12-07-2023
Да - пока 3. А до этого не одного. Все хотят все и сразу.
15:15:36 12-07-2023
гость (14:55:47 12-07-2023) Да - пока 3. А до этого не одного. Все хотят все и сразу.... Хотите заниматься пассажирскими перевозками - извольте соответствовать. Не можете по причине отсутствия средств - вяжите шарфики. шейте тапочки и не суйтесь не в свое дело.
17:52:48 12-07-2023
Гость (15:15:36 12-07-2023) Хотите заниматься пассажирскими перевозками - извольте соотв... С такими тезисами, рискуете платить за проезд по сотке.
19:58:44 12-07-2023
Гость (17:52:48 12-07-2023) С такими тезисами, рискуете платить за проезд по сотке.... Кстати, нигде в мире муниципальный пассажирский транспорт не приносит дохода и существует исключительно за счет дотаций, так что если вы его рассматриваете исключительно как источник дохода, то забудьте об этом. И не надо нас сотками пугать, это исключительно у нас в Барнауле привыкли обдирать пассажиров. При том, что везде в мире доля оплаты пассажиров составляет лишь +/- четверть, а иногда и существенно меньше, остальное покрывают дотации и это считается нормой и считается как социальные нужды.
15:19:59 12-07-2023
гость (14:55:47 12-07-2023) Да - пока 3. А до этого не одного. Все хотят все и сразу.... НИ одного
15:24:15 12-07-2023
За каким они покурают ютанги, когда есть камазы на спг с кондеями?!
15:32:45 12-07-2023
Петр (15:24:15 12-07-2023) За каким они покурают ютанги, когда есть камазы на спг с кон... Дешевле.
16:09:45 12-07-2023
Петр (15:24:15 12-07-2023) За каким они покурают ютанги, когда есть камазы на спг с кон... ютанги дешевле, возможно?
15:40:58 12-07-2023
Не покупают - плохо, покупают -мало и не то )))) Лишь бы поныть ))))
16:12:49 12-07-2023
Водители-то есть?
16:17:41 12-07-2023
Гость (16:12:49 12-07-2023) Водители-то есть?... Уж три водителя то найдут.
16:22:07 12-07-2023
Обещанные трамваи?
16:50:57 12-07-2023
Расскажите, если были пассажиром на новых автобусах, как оно.
17:38:17 12-07-2023
Надеюсь, кондиционеры предусмотрены?
17:49:23 12-07-2023
эх даже старые маны и мерседесы мы похоже уже не увидим
18:51:11 12-07-2023
Я вчера или позавчера видел очень красивый автобус марки ЛиАЗ,который перевозил военных, но с алтайскими номерами.Большие автобусы отечественного производства.
21:09:57 12-07-2023
Владимир В. (18:51:11 12-07-2023) Я вчера или позавчера видел очень красивый автобус марки ЛиА... Так то для военных, а не для всякого шлака!
22:01:55 12-07-2023
В настоящее время, общественный транспорт Барнаула как скотовозки с разбитыми местами для сиденья, без кондиционера, объявления остановок, хамло водителями, картой никак, зубами держись за воздух. Барнаул не для человека.
01:40:47 13-07-2023
Чудеса
12:14:26 13-07-2023
Гость (17:52:48 12-07-2023) С такими тезисами, рискуете платить за проезд по сотке.... А оно и так сотку стоит. Прокатиться через весь город с двумя пересадками — 90 ₽. Пересадочных тарифов у нас нет. Как-то дорого выходит, не? А ещё обратно ехать. Если с женой, то проще и лучше на такси. Да и своя машина даже выгоднее выходит, с учётом комфорта сильно выше автобусьего! Для сравнения: в Москве по «тройке» самый невыгодный тариф — 50 ₽. Пересадочный тариф — со скидкой 50%. То есть с автобуса на метро пересесть — 25 ₽. В метро можно пересесть сколько угодно раз. С электрички на метро вообще бесплатно! В автобусах не в центре никто не платит, если контролёра нет. В условном Чертаново все кроликами катались.