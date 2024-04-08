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Движение трамваев изменили в центре Барнаула из-за схода вагона у Нового рынка

МУП "Горэлектротранс" проводит восстановительные работы на участке

08 апреля 2024, 17:52, ИА Амител

Сход вагона у Нового рынка / Фото: "Инцидент Барнаул"
Сход вагона у Нового рынка / Фото: "Инцидент Барнаул"

Движение трамваев в районе Нового рынка в Барнауле приостановили. Как сообщает пресс-центр мэрии, это связано с поломкой трамвайных путей – там с рельсов сошел белорусский трамвай.

МУП "Горэлектротранс" проводит восстановительные работы на участке. На это время движение маршрутов организовали по следующей схеме:

  • № 1: площадь Свободы – Анатолия – Челюскинцев – Северо-Западная – Калинина – Космонавтов – Попова – Докучаево. Обратно по маршруту;
  • № 4: депо № 1 – Анатолия – площадь Свободы. Обратно тем же маршрутом;
  • № 7: Кордон – Змеиногорский тракт – Анатолия – Челюскинцев – Советской Армии – Антона Петрова – Попова – Власихинская – Малахова – депо № 3. Обратно по маршруту без изменений.

По словам очевидцев в паблике "Инцидент Барнаул", сейчас трамваи в сторону Нового рынка на проспекте Ленина стоят. Причины происшествия неизвестны.

Барнаул трамваи

Комментарии 19

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гость

18:21:18 08-04-2024

Освятить нужно однако белорусские трамваи ! Никак не могут прижиться

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Грыша

18:28:38 08-04-2024

Это капец

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Невжилу

18:54:52 08-04-2024

Дайте угадаю- отвалилась колесная пара? Три дня назад ехал на нем,по звуку было слышно,что скоро развалится...

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Гость

20:10:07 08-04-2024

Невжилу (18:54:52 08-04-2024) Дайте угадаю- отвалилась колесная пара? Три дня назад ехал н... Рельсы запредельно изношенные, да плюс никакого контроля за состоянием полотна - некому, разбежался народ.

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Гость

20:31:20 08-04-2024

Невжилу (18:54:52 08-04-2024) Дайте угадаю- отвалилась колесная пара? Три дня назад ехал н... Там, как я понимаю, стрелка, где стоят рабочие.

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Олег

20:06:58 08-04-2024

Беда с трамваями.
Вообще бы от Павловска до Старого базара линию проложить.

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ворчун

20:41:19 08-04-2024

Олег (20:06:58 08-04-2024) Беда с трамваями.Вообще бы от Павловска до Старого базар... А чего сразу не с Москвы-то? Павловск даже в агломерацию не входит — центр целого района.

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Гость

07:03:59 09-04-2024

ворчун (20:41:19 08-04-2024) А чего сразу не с Москвы-то? Павловск даже в агломерацию не ... Он наверное павлик имел ввиду.

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Гость

20:19:34 08-04-2024

Ну хоть теперь рельсами в городе займутся!

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Александр

20:26:04 08-04-2024

Почему нельзя было закупить нормальный российские трамваи, усть-катавские, например ? Нет ли тут коррупционной составляющей?

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Гость

06:48:09 09-04-2024

Александр (20:26:04 08-04-2024) Почему нельзя было закупить нормальный российские трамваи, усть-катавские, например ?... Усть-катавские ещё хуже. Татры новые в идеале купить, да видно не по зубам...

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Гость

20:22:26 09-04-2024

Александр (20:26:04 08-04-2024) Почему нельзя было закупить нормальный российские трамваи, у... Усть-катавские, это которые в Бийске с одной дверью ходят. Уж лучше Татры!!!

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Гость

20:37:40 08-04-2024

Новые трамваи летят, старые еле ходят. Осталась надежда на конный транспорт.

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Гость

11:51:31 09-04-2024

Гость (20:37:40 08-04-2024) Новые трамваи летят, старые еле ходят. Осталась надежда на к... В северных районах собак и оленей еще никто не отменил за последние 200 лет.

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Гость

21:30:40 08-04-2024

760000000 на ветер

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Гость

22:42:20 08-04-2024

Я так понял что одна колёсная пара поехала по одним рельсам другая по другим... почему там стрелку не демонтировали?

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Гость

23:26:33 08-04-2024

Эх, ребята и девчули !
Дело было в Барнауле!
Раз на старенький базарчик
Шел по городу трамвайчик
Где то там на Новом Рынке
Получил винтом по крынке.
Не с испугу, ни со зла
Белорусский дал угла.
Рельсы были ржавые.
Шпалы всë трухлявые.
Раз трамваи старые.
То считай, усталые.
Ну а если новые,
То совсем хреновые.
Я спросил у дяди Гены -
Почему трамвай не едет.
Вы спросите у Антона,
Ведь в СИЗО сидит давно он.

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Гость

01:40:42 09-04-2024

Сошел по стрелке по крестовина потому что нет котррельса. А сошел потому что наоборот новый и классный. Чувствительный к рельсам. Не для нашей линии трамваи. Да и путейское начальство Горэлектротранс а давно пора взбодрить. С линией беда просто.

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Гость

11:27:33 09-04-2024

Вы бы еще эти трамваи по березовым чуркам пустили.

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