Движение трамваев изменили в центре Барнаула из-за схода вагона у Нового рынка
МУП "Горэлектротранс" проводит восстановительные работы на участке
08 апреля 2024, 17:52, ИА Амител
Сход вагона у Нового рынка / Фото: "Инцидент Барнаул"
Движение трамваев в районе Нового рынка в Барнауле приостановили. Как сообщает пресс-центр мэрии, это связано с поломкой трамвайных путей – там с рельсов сошел белорусский трамвай.
МУП "Горэлектротранс" проводит восстановительные работы на участке. На это время движение маршрутов организовали по следующей схеме:
- № 1: площадь Свободы – Анатолия – Челюскинцев – Северо-Западная – Калинина – Космонавтов – Попова – Докучаево. Обратно по маршруту;
- № 4: депо № 1 – Анатолия – площадь Свободы. Обратно тем же маршрутом;
- № 7: Кордон – Змеиногорский тракт – Анатолия – Челюскинцев – Советской Армии – Антона Петрова – Попова – Власихинская – Малахова – депо № 3. Обратно по маршруту без изменений.
По словам очевидцев в паблике "Инцидент Барнаул", сейчас трамваи в сторону Нового рынка на проспекте Ленина стоят. Причины происшествия неизвестны.
18:21:18 08-04-2024
Освятить нужно однако белорусские трамваи ! Никак не могут прижиться
18:28:38 08-04-2024
Это капец
18:54:52 08-04-2024
Дайте угадаю- отвалилась колесная пара? Три дня назад ехал на нем,по звуку было слышно,что скоро развалится...
20:10:07 08-04-2024
Невжилу (18:54:52 08-04-2024) Дайте угадаю- отвалилась колесная пара? Три дня назад ехал н... Рельсы запредельно изношенные, да плюс никакого контроля за состоянием полотна - некому, разбежался народ.
20:31:20 08-04-2024
Невжилу (18:54:52 08-04-2024) Дайте угадаю- отвалилась колесная пара? Три дня назад ехал н... Там, как я понимаю, стрелка, где стоят рабочие.
20:06:58 08-04-2024
Беда с трамваями.
Вообще бы от Павловска до Старого базара линию проложить.
20:41:19 08-04-2024
Олег (20:06:58 08-04-2024) Беда с трамваями.Вообще бы от Павловска до Старого базар... А чего сразу не с Москвы-то? Павловск даже в агломерацию не входит — центр целого района.
07:03:59 09-04-2024
ворчун (20:41:19 08-04-2024) А чего сразу не с Москвы-то? Павловск даже в агломерацию не ... Он наверное павлик имел ввиду.
20:19:34 08-04-2024
Ну хоть теперь рельсами в городе займутся!
20:26:04 08-04-2024
Почему нельзя было закупить нормальный российские трамваи, усть-катавские, например ? Нет ли тут коррупционной составляющей?
06:48:09 09-04-2024
Александр (20:26:04 08-04-2024) Почему нельзя было закупить нормальный российские трамваи, усть-катавские, например ?... Усть-катавские ещё хуже. Татры новые в идеале купить, да видно не по зубам...
20:22:26 09-04-2024
Александр (20:26:04 08-04-2024) Почему нельзя было закупить нормальный российские трамваи, у... Усть-катавские, это которые в Бийске с одной дверью ходят. Уж лучше Татры!!!
20:37:40 08-04-2024
Новые трамваи летят, старые еле ходят. Осталась надежда на конный транспорт.
11:51:31 09-04-2024
Гость (20:37:40 08-04-2024) Новые трамваи летят, старые еле ходят. Осталась надежда на к... В северных районах собак и оленей еще никто не отменил за последние 200 лет.
21:30:40 08-04-2024
760000000 на ветер
22:42:20 08-04-2024
Я так понял что одна колёсная пара поехала по одним рельсам другая по другим... почему там стрелку не демонтировали?
23:26:33 08-04-2024
Эх, ребята и девчули !
Дело было в Барнауле!
Раз на старенький базарчик
Шел по городу трамвайчик
Где то там на Новом Рынке
Получил винтом по крынке.
Не с испугу, ни со зла
Белорусский дал угла.
Рельсы были ржавые.
Шпалы всë трухлявые.
Раз трамваи старые.
То считай, усталые.
Ну а если новые,
То совсем хреновые.
Я спросил у дяди Гены -
Почему трамвай не едет.
Вы спросите у Антона,
Ведь в СИЗО сидит давно он.
01:40:42 09-04-2024
Сошел по стрелке по крестовина потому что нет котррельса. А сошел потому что наоборот новый и классный. Чувствительный к рельсам. Не для нашей линии трамваи. Да и путейское начальство Горэлектротранс а давно пора взбодрить. С линией беда просто.
11:27:33 09-04-2024
Вы бы еще эти трамваи по березовым чуркам пустили.