Движение трамваев изменили в центре Барнаула из-за схода вагона у Нового рынка

МУП "Горэлектротранс" проводит восстановительные работы на участке

08 апреля 2024, 17:52, ИА Амител

Сход вагона у Нового рынка / Фото: "Инцидент Барнаул"

Движение трамваев в районе Нового рынка в Барнауле приостановили. Как сообщает пресс-центр мэрии, это связано с поломкой трамвайных путей – там с рельсов сошел белорусский трамвай.

МУП "Горэлектротранс" проводит восстановительные работы на участке. На это время движение маршрутов организовали по следующей схеме:

№ 1: площадь Свободы – Анатолия – Челюскинцев – Северо-Западная – Калинина – Космонавтов – Попова – Докучаево. Обратно по маршруту;

№ 4: депо № 1 – Анатолия – площадь Свободы. Обратно тем же маршрутом;

№ 7: Кордон – Змеиногорский тракт – Анатолия – Челюскинцев – Советской Армии – Антона Петрова – Попова – Власихинская – Малахова – депо № 3. Обратно по маршруту без изменений.

По словам очевидцев в паблике "Инцидент Барнаул", сейчас трамваи в сторону Нового рынка на проспекте Ленина стоят. Причины происшествия неизвестны.