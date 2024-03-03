Трамвай сошел с путей на малаховском кольце в Барнауле
Вагон заблокировал пути в обе стороны
03 марта 2024, 22:15, ИА Амител
Трамвай, сошедший с рельсов на улице Малахова / Фото: "Инцидент Барнаул"
Трамвай маршрута № 7 сошел с рельсов на малаховском кольце в Барнауле. Кадры опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Вагон развернуло – он заблокировал пути в обе стороны. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что схожий случай произошел 28 февраля на улице Попова. Вагон серьезно пострадал: у него сильно деформировался пол, погнулся корпус. О наличии в аварии других участников или пострадавших не сообщается.
22:53:38 03-03-2024
Ну хоть теперь рельсами займутся.
23:19:14 03-03-2024
Гость (22:53:38 03-03-2024) Ну хоть теперь рельсами займутся.... Это вряд ли, т.к. здесь не только рельсы виноваты, но и колесные пары у трамваев изношены запредельно. Здесь необходима планомерная работа по замене подвижного состава, так и реконструкция рельсового полотна по всему Барнаулу в соответствии с требованиями современных трамваев. И эти вопросы пока даже и не рассматривались администрацией Барнаула вместе с МУПом Горэлектротранс.
00:02:13 04-03-2024
Ещё кондукторов не набрали 99+ с повышенной зарплатой, а вы про ремонт путей.
01:15:33 04-03-2024
Часто как-то.
01:19:31 04-03-2024
Что происходит с трамваями?
01:36:17 04-03-2024
Не очень комфортные но зато самые безопасные транспортные средства
07:24:46 04-03-2024
Ну вот, рабочая неделька началась...
07:28:23 04-03-2024
Гость (07:24:46 04-03-2024) Ну вот, рабочая неделька началась...... это вчера было
09:25:52 04-03-2024
Помнится, раньше ходили люди в оранжевых жилетках с ломиками и чистили рельсы. Сейчас на это дело положили болт.
Руководство пытается принять на работу кондукторов, вместо того, чтобы купить валидаторы для бесконтактной оплаты. организовать продажу транспортных карт, нанять контролеров крепких мужиков с. электрошокерами
P.S. Крупногабаритные белорусы рельсы расшатали и теперь старые чехи сходят с путей.
13:11:45 04-03-2024
Гость (09:25:52 04-03-2024) Помнится, раньше ходили люди в оранжевых жилетках с ломиками... врядли крепких мужиков устроит зарплата контролеров))) ибо какие они тогда мужики если не могут заработать
09:29:50 04-03-2024
Короче понятно, что на трамваях в нашем городе ездить не стоит. Ибо опасно
10:34:44 04-03-2024
кто-то проклял барнаульские трамваи?