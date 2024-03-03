Трамвай сошел с путей на малаховском кольце в Барнауле

Вагон заблокировал пути в обе стороны

03 марта 2024, 22:15, ИА Амител

Трамвай, сошедший с рельсов на улице Малахова / Фото: "Инцидент Барнаул"

Трамвай маршрута № 7 сошел с рельсов на малаховском кольце в Барнауле. Кадры опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Вагон развернуло – он заблокировал пути в обе стороны. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что схожий случай произошел 28 февраля на улице Попова. Вагон серьезно пострадал: у него сильно деформировался пол, погнулся корпус. О наличии в аварии других участников или пострадавших не сообщается.