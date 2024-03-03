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Трамвай сошел с путей на малаховском кольце в Барнауле

Вагон заблокировал пути в обе стороны

03 марта 2024, 22:15, ИА Амител

Трамвай, сошедший с рельсов на улице Малахова / Фото: "Инцидент Барнаул"
Трамвай, сошедший с рельсов на улице Малахова / Фото: "Инцидент Барнаул"

Трамвай маршрута № 7 сошел с рельсов на малаховском кольце в Барнауле. Кадры опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Вагон развернуло – он заблокировал пути в обе стороны. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что схожий случай произошел 28 февраля на улице Попова. Вагон серьезно пострадал: у него сильно деформировался пол, погнулся корпус. О наличии в аварии других участников или пострадавших не сообщается.

Барнаул ДТП Происшествия трамваи

Комментарии 12

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Гость

22:53:38 03-03-2024

Ну хоть теперь рельсами займутся.

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Гость

23:19:14 03-03-2024

Гость (22:53:38 03-03-2024) Ну хоть теперь рельсами займутся.... Это вряд ли, т.к. здесь не только рельсы виноваты, но и колесные пары у трамваев изношены запредельно. Здесь необходима планомерная работа по замене подвижного состава, так и реконструкция рельсового полотна по всему Барнаулу в соответствии с требованиями современных трамваев. И эти вопросы пока даже и не рассматривались администрацией Барнаула вместе с МУПом Горэлектротранс.

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Гость

00:02:13 04-03-2024

Ещё кондукторов не набрали 99+ с повышенной зарплатой, а вы про ремонт путей.

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Олег

01:15:33 04-03-2024

Часто как-то.

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Светлана

01:19:31 04-03-2024

Что происходит с трамваями?

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Гость

01:36:17 04-03-2024

Не очень комфортные но зато самые безопасные транспортные средства

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Гость

07:24:46 04-03-2024

Ну вот, рабочая неделька началась...

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Гость

07:28:23 04-03-2024

Гость (07:24:46 04-03-2024) Ну вот, рабочая неделька началась...... это вчера было

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Гость

09:25:52 04-03-2024

Помнится, раньше ходили люди в оранжевых жилетках с ломиками и чистили рельсы. Сейчас на это дело положили болт.
Руководство пытается принять на работу кондукторов, вместо того, чтобы купить валидаторы для бесконтактной оплаты. организовать продажу транспортных карт, нанять контролеров крепких мужиков с. электрошокерами
P.S. Крупногабаритные белорусы рельсы расшатали и теперь старые чехи сходят с путей.

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Гость

13:11:45 04-03-2024

Гость (09:25:52 04-03-2024) Помнится, раньше ходили люди в оранжевых жилетках с ломиками... врядли крепких мужиков устроит зарплата контролеров))) ибо какие они тогда мужики если не могут заработать

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Гость

09:29:50 04-03-2024

Короче понятно, что на трамваях в нашем городе ездить не стоит. Ибо опасно

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Элен без ребят

10:34:44 04-03-2024

кто-то проклял барнаульские трамваи?

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