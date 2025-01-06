Движение трамваев по улице Попова восстановлено

На участке дороги произошло подтопление

06 января 2025, 08:10, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Движение трамваев № 2 и № 3 восстановлено. Оно было ограничено в связи с аварией на улице Попова в районе СНТ "Дружба".

"Движение электротранспорта восстановлено", – сообщили в мэрии.

Из-за аварийной ситуации автобусы № 20, 35, 120 и 121 временно следуют по маршруту: ул. Власихинская – Павловский тракт – ул. Трактовая, а далее – без изменений.

Движение автомобилей также ограничено: закрыта полоса в направлении от улицы Власихинской к улице Трактовой. На месте дежурит экипаж ГАИ.