В Барнауле ограничили движение транспорта по улице Попова
Из-за аварии на участке дороги произошло подтопление
06 января 2025, 07:55, ИА Амител
Дорожный знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
В Барнауле на улице Попова в районе СНТ "Дружба" из-за аварии на сетях водоснабжения произошло подтопление участка дороги. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Из-за аварийной ситуации временно изменены маршруты общественного транспорта:
- трамваи № 2 и № 3 приостановили движение;
- автобусы № 20, 35, 120 и 121 следуют по маршруту ул. Власихинская – Павловский тракт – ул. Трактовая, а далее – без изменений.
Движение автомобилей также ограничено: закрыта полоса в направлении от улицы Власихинской к улице Трактовой. На месте дежурит экипаж ГАИ.
21:14:30 06-01-2025
кто- то может нормально охарактеризовать ситуацию с подачей воды в городе? столько аварий!!!, может пора уже бедствие объявить и запросить помощи у нормальных инженеров по этой части?!