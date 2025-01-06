В Барнауле ограничили движение транспорта по улице Попова

Из-за аварии на участке дороги произошло подтопление

06 января 2025, 07:55, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Барнауле на улице Попова в районе СНТ "Дружба" из-за аварии на сетях водоснабжения произошло подтопление участка дороги. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за аварийной ситуации временно изменены маршруты общественного транспорта:

трамваи № 2 и № 3 приостановили движение;

автобусы № 20, 35, 120 и 121 следуют по маршруту ул. Власихинская – Павловский тракт – ул. Трактовая, а далее – без изменений.

Движение автомобилей также ограничено: закрыта полоса в направлении от улицы Власихинской к улице Трактовой. На месте дежурит экипаж ГАИ.