Движение транспорта ограничат в районе путепровода на проспекте Строителей в Барнауле
Мера будет действовать в ночное время
27 октября 2023, 18:00, ИА Амител
Фото: "Яндекс Карты"
В Барнауле ограничат движение транспорта из-за капремонта путепровода на пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии.
Как сообщили в правительстве Алтайского края, работы продлятся с 31 октября по 2 ноября. Проезд будет ограничен на прилегающих к мосту участках, а работы при этом будут проводить ночью.
"С полуночи до 5 часов утра движение транспорта на подъездах и под путепроводом будет организовано по одной полосе. Ограничения коснутся обеих сторон движения", – пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщили, что 28 октября в Барнауле начнут разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка.
18:54:52 27-10-2023
На улице минусовая температура, какой ремонт?
20:27:02 27-10-2023
почему не дождаться запуска "горбатого" и создавать еще один очаг напряжения? или там совсем все плохо? а может не парковать там вагоны составами груженые по несколько суток? Короче...бесите людей
06:51:12 28-10-2023
Лея (20:27:02 27-10-2023) почему не дождаться запуска "горбатого" и создавать еще один... ночью
22:18:54 27-10-2023
Молодец Демешин хоть он показывает что можно бороться с нашими чиновниками а все наши прокурор фсб не заметят что сейчас миллионы потратят на асфальтирование моста на новом рынке в минусовую погоду если начнут надо к зам прокурору Демешину обратиться за помощью однозначно
06:36:29 28-10-2023
весело. Это единственное место в городе, где возле Галактики можно простоять 40 мин.
07:43:05 28-10-2023
выпишите железной дороге окна по полчаса в сутки. пусть ковыряются потихоньку
12:00:53 28-10-2023
Хорошо что хоть ночью. Как и надо... Неделю назад через лес от Власихинской до Южного тракта 2 км ехал более часа. Почему? Да потому что на выезде из леса дорожную разметку, стрелочки рисовали в 17 часов, перегородив почти всю дорогу. Самое время дать тысячам водителей часок отдохнуть, неспеша подумать о смысле жизни и прекрасном, ага. Почему бы не рисовать ночью?
12:55:39 28-10-2023
Дебилизм кругом. Вроде ещё будут Калинина закрывать, после запуска моста на новым рынке. Могли бы одну полосу запустить на новом рынке и трамвай пустить на восточный