В связи с демонтажем разворотного кольца со стороны Дома быта изменится схема движения трамваев

25 октября 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: / amic.ru / Екатерина Смолихина

К демонтажу разворотного кольца в районе Дома быта и укладке новых рельсов специалисты МУП "Горэлектротранс" приступят в субботу, 28 октября, сообщает Telegram-канал "Мост".

"С 28 октября и до запуска движения по путепроводу трамвайный маршрут № 3 не будет заезжать на остановку "Дом быта", – говорится в сообщении.

Трамваи № 3 будут ходить по маршруту: от конечной станции "Пивзавод" по улицам Попова, Власихинская, Малахова, А. Петрова, Северо-Западная, пр. Калинина, пр. Космонавтов и улице Попова до конечной станции Докучаево.

На остановку "Дом быта" будут ездить троллейбусы № 1, 6 и 7. Также в районе моста проходят автобусы № 6, 24, 53.

Напомним, движение транспорта по мосту должно открыться до конца ноября 2023 года.

Ранее amic.ru показал, как идут работы на мосту, который сейчас обрастает рельсами и асфальтом.