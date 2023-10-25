Названа дата начала разбора трамвайного кольца возле Нового рынка в Барнауле
В связи с демонтажем разворотного кольца со стороны Дома быта изменится схема движения трамваев
25 октября 2023, 12:25, ИА Амител
К демонтажу разворотного кольца в районе Дома быта и укладке новых рельсов специалисты МУП "Горэлектротранс" приступят в субботу, 28 октября, сообщает Telegram-канал "Мост".
"С 28 октября и до запуска движения по путепроводу трамвайный маршрут № 3 не будет заезжать на остановку "Дом быта", – говорится в сообщении.
Трамваи № 3 будут ходить по маршруту: от конечной станции "Пивзавод" по улицам Попова, Власихинская, Малахова, А. Петрова, Северо-Западная, пр. Калинина, пр. Космонавтов и улице Попова до конечной станции Докучаево.
На остановку "Дом быта" будут ездить троллейбусы № 1, 6 и 7. Также в районе моста проходят автобусы № 6, 24, 53.
Напомним, движение транспорта по мосту должно открыться до конца ноября 2023 года.
Ранее amic.ru показал, как идут работы на мосту, который сейчас обрастает рельсами и асфальтом.
14:34:07 25-10-2023
Так возле нового рынка или дома быта? )
18:08:48 25-10-2023
Гость (14:34:07 25-10-2023) Так возле нового рынка или дома быта? )... Возле станции метро новый рынок=) С выходом на улицу со стороны дома быта. все дружно пересаживаемся на метро..
08:59:50 26-10-2023
Гость (14:34:07 25-10-2023) Так возле нового рынка или дома быта? )... Читай по буквам
16:29:45 25-10-2023
Очевидно автор статьи "очень хорошо" знает город
18:15:55 25-10-2023
Дома быта давно нет. Теперь там банк. Можно назвать остановку Банковской)))