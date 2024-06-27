Движение у "Пионера" ограничат, чтобы разобрать трамвайное кольцо
Изменится схема проезда общественного транспорта
27 июня 2024, 16:20, ИА Амител
Временное трамвайное кольцо / Фото: пресс-служба мэрии
В Барнауле ограничат движение у ТЦ "Пионер", чтобы разобрать временное трамвайное кольцо. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
"В связи с проведением работ по демонтажу временного трамвайного разворотного кольца на проспекте Ленина, в районе ТРЦ "Пионер", будет ограничено движение автомобильного транспорта по всей ширине четной проезжей части пр. Ленина, в районе пересечения с улицей Пионеров", – сказано в сообщении.
Ограничение продлится с 20:00 28 июня до 14 часов 29 июня.
Общественный транспорт будет ходить так:
- при движении в сторону ул. Матросова по автобусным маршрутам № 1, 6, 10, 25, 32, 35, 41, 50, 54, 57, 58, 60, 144: пр. Калинина – ул. Кулагина – пр. Ленина, далее – по маршрутам, в обратном направлении – без изменений;
- троллейбусы № 1, 6, 7 будут ходить до остановки "Дом быта" по адресу: пр. Ленина, 106.
16:29:46 27-06-2024
Красивое же кольцо, давайте оставим раз речной вокзал не дали сохранить
17:04:48 27-06-2024
Гость (16:29:46 27-06-2024) Красивое же кольцо, давайте оставим раз речной вокзал не дал... Разворотное кольцооо - не простое украшенье...
16:50:09 27-06-2024
А зря разбирать. Оно позволило бы разворачиваться трамваям и следовать обратно, если бы на путях дальше какая-то авария будет. А аварии у нас довольно часто.
17:24:13 27-06-2024
нормальное же кольцо, зачем убирать, может еще пригодится, че туда-сюда мотылять
17:35:07 27-06-2024
Мост 1,5 года ремонтировали, переезд трамвайный 10 метров неделю чинят, а кольцо трамвайное разобрать - на это 2 дня надо.
09:18:19 28-06-2024
Гость (17:35:07 27-06-2024) Мост 1,5 года ремонтировали, переезд трамвайный 10 метров не... Они 26 и 27 июня ночью ковырялись часа по 1,5-2, привезли 2 машины щебенки, 6 рабочих курили, а 2-е еле-еле разгребли щебенку и поскребли лопатами вокруг и уехали.... Это можно было сделать и днем, никаких помех движению транспорта от такой работы не было.
18:15:29 27-06-2024
Гость (17:35:07 27-06-2024) Мост 1,5 года ремонтировали, переезд трамвайный 10 метров не... ломать не строить
23:29:00 27-06-2024
Ну что, сохраним?
06:49:38 28-06-2024
Зачем вам это кольцо? Никакого функционала не несет. Проблемы с авариями всегда решаются быстро, больше часа трамваи никогда не стояли в ожидании продвижения, поэтому и смысла разворачивать трамваи в этом нет. Один даже договорился до того, что оно «красивое». Хотя… кому и кобыла невеста.