Движение у "Пионера" ограничат, чтобы разобрать трамвайное кольцо

Изменится схема проезда общественного транспорта

27 июня 2024, 16:20, ИА Амител

Временное трамвайное кольцо / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле ограничат движение у ТЦ "Пионер", чтобы разобрать временное трамвайное кольцо. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В связи с проведением работ по демонтажу временного трамвайного разворотного кольца на проспекте Ленина, в районе ТРЦ "Пионер", будет ограничено движение автомобильного транспорта по всей ширине четной проезжей части пр. Ленина, в районе пересечения с улицей Пионеров", – сказано в сообщении.

Ограничение продлится с 20:00 28 июня до 14 часов 29 июня.

Общественный транспорт будет ходить так: