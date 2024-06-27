Градсовет принял проект ЖК на Речном вокзале в Барнауле

В ближайшее время автор займется доработками

27 июня 2024, 15:43, ИА Амител

Проект башен на Речном вокзале /Фото: amic.ru

В Барнауле состоялось заседание городского совета, на котором рассматривали план строительства ЖК на Речном вокзале. В результате его приняли, однако с доработками, передает корреспондент amic.ru.

Больше всего вопросов вызывал доступ к набережной. Согласно проекту, в доме будет арка. Две башни разделили, чтобы ее создать. Однако не предусмотрели никакой пешеходной дорожки. Придется ходить через парковку.

Отдельно обсуждали вопрос сохранения сквера, на месте которого планировали создать парковку. Зеленые насаждения порекомендовали оставить.

Этажность самого дома снизили до 27. Автор пообещал в ближайшее время заняться доработками.

В проекте также предусмотрено полное благоустройство набережной. Застройщик за свой счет установит все – от лежаков до арт-объектов.