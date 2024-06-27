Градсовет принял проект ЖК на Речном вокзале в Барнауле
В ближайшее время автор займется доработками
27 июня 2024, 15:43, ИА Амител
В Барнауле состоялось заседание городского совета, на котором рассматривали план строительства ЖК на Речном вокзале. В результате его приняли, однако с доработками, передает корреспондент amic.ru.
Больше всего вопросов вызывал доступ к набережной. Согласно проекту, в доме будет арка. Две башни разделили, чтобы ее создать. Однако не предусмотрели никакой пешеходной дорожки. Придется ходить через парковку.
Отдельно обсуждали вопрос сохранения сквера, на месте которого планировали создать парковку. Зеленые насаждения порекомендовали оставить.
Этажность самого дома снизили до 27. Автор пообещал в ближайшее время заняться доработками.
В проекте также предусмотрено полное благоустройство набережной. Застройщик за свой счет установит все – от лежаков до арт-объектов.
15:56:30 27-06-2024
класс. когда в продажу?
17:39:56 27-06-2024
Мусик (15:56:30 27-06-2024) класс. когда в продажу?... Потомки будут крутить пальцем у виска за нынешних архитекторов и городские власти
16:13:31 27-06-2024
Так радует, что будет и свободный доступ, и набережная, и даже лежаки. Только не верится.
17:57:43 27-06-2024
Ничего не будет, все застроят, если зашёл застройщик, то пустого клочка земли не останется.
17:59:33 27-06-2024
Посмотрите на Обь в последний раз, если вы не собираетесь покупать квартиру в этом квартале, теперь она доступна будет только жильцам квартала на набережной.
22:21:28 27-06-2024
Гость (17:59:33 27-06-2024) Посмотрите на Обь в последний раз, если вы не собираетесь по... и как думаете - много народу кинулось?
у большинства маршрут хатка-ОТ-ворк-ОТ-хатка. иногда + пивнушка.
22:16:22 27-06-2024
Как всегда в нашем городе - алчность победила !
А Бастрыкину или Путину уже написали , что в городе на большой реке снесли речной вокзал ? И вопреки мнению горожан начали застраивать высотками его бывшую территорию ? Они сейчас такие истории любят , страна нуждается в деньгах и посадках хапуг .