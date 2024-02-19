Двое барнаульцев помогали мошенникам оформлять банковские счета и сим-карты
Их роль заключалась в поиске людей, которые соглашались все оформлять на себя
19 февраля 2024, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае двух жителей будут судить за помощь телефонным аферистам, сообщает региональное МВД.
"Мужчины 1992 и 1996 годов рождения являлись соучастниками криминальной схемы по обману граждан под предлогом перевода денег якобы на безопасные счета. Их роль заключалась в поиске так называемых дропов – людей, которые за небольшую сумму соглашались оформлять на себя банковские счета и сим-карты для передачи аферистам", – рассказали в ведомстве.
В итоге схема обмана выглядела так: мошенники убеждали граждан перевести свои сбережения на счета дропов, а после барнаульцы обналичивали похищенные деньги и переправляли нанимателям.
Барнаульцев будут судить за мошенничество и неправомерный оборот средств платежей. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
10:27:21 19-02-2024
1992 и 1996 годов рождения --- и повестки их не нашли
11:02:54 19-02-2024
Гость (10:27:21 19-02-2024) 1992 и 1996 годов рождения --- и повестки их не нашли... Инвалиды детства, имбецилы.
10:38:34 19-02-2024
сам-то из окопа пишешь?
10:42:17 19-02-2024
олигарх (10:38:34 19-02-2024) сам-то из окопа пишешь?... Твои подельники?
12:15:05 19-02-2024
На СВО чертей! В штурмовой отряд!
12:55:22 19-02-2024
" помогали мошенникам оформлять банковские счета и сим-карты. Их роль заключалась в поиске людей.. " - т.е. это не ОПГ, а так, каждый сам по себе.. Или в группе по ролям распределено и никто не виноват, сами добровольно кредиты брали, а банки соглашались!
16:45:00 19-02-2024
dok_CФ (12:55:22 19-02-2024) " помогали мошенникам оформлять банковские счета и сим-карты... самое главное упустил-переправляли нанимателям,о которых все почему то забыли и не вспоминают