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Двое барнаульцев помогали мошенникам оформлять банковские счета и сим-карты

Их роль заключалась в поиске людей, которые соглашались все оформлять на себя

19 февраля 2024, 10:15, ИА Амител

Помощники мошенников / Фото: 22.мвд.рф
Помощники мошенников / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае двух жителей будут судить за помощь телефонным аферистам, сообщает региональное МВД.

"Мужчины 1992 и 1996 годов рождения являлись соучастниками криминальной схемы по обману граждан под предлогом перевода денег якобы на безопасные счета. Их роль заключалась в поиске так называемых дропов – людей, которые за небольшую сумму соглашались оформлять на себя банковские счета и сим-карты для передачи аферистам", – рассказали в ведомстве.

В итоге схема обмана выглядела так: мошенники убеждали граждан перевести свои сбережения на счета дропов, а после барнаульцы обналичивали похищенные деньги и переправляли нанимателям.

Барнаульцев будут судить за мошенничество и неправомерный оборот средств платежей. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Барнаул Мошенники

Комментарии 7

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Гость

10:27:21 19-02-2024

1992 и 1996 годов рождения --- и повестки их не нашли

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Гость

11:02:54 19-02-2024

Гость (10:27:21 19-02-2024) 1992 и 1996 годов рождения --- и повестки их не нашли... Инвалиды детства, имбецилы.

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олигарх

10:38:34 19-02-2024

сам-то из окопа пишешь?

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Гость

10:42:17 19-02-2024

олигарх (10:38:34 19-02-2024) сам-то из окопа пишешь?... Твои подельники?

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Гость

12:15:05 19-02-2024

На СВО чертей! В штурмовой отряд!

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dok_CФ

12:55:22 19-02-2024

" помогали мошенникам оформлять банковские счета и сим-карты. Их роль заключалась в поиске людей.. " - т.е. это не ОПГ, а так, каждый сам по себе.. Или в группе по ролям распределено и никто не виноват, сами добровольно кредиты брали, а банки соглашались!

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гость

16:45:00 19-02-2024

dok_CФ (12:55:22 19-02-2024) " помогали мошенникам оформлять банковские счета и сим-карты... самое главное упустил-переправляли нанимателям,о которых все почему то забыли и не вспоминают

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