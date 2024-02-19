Двое барнаульцев помогали мошенникам оформлять банковские счета и сим-карты

Их роль заключалась в поиске людей, которые соглашались все оформлять на себя

19 февраля 2024, 10:15, ИА Амител

Помощники мошенников / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае двух жителей будут судить за помощь телефонным аферистам, сообщает региональное МВД.

"Мужчины 1992 и 1996 годов рождения являлись соучастниками криминальной схемы по обману граждан под предлогом перевода денег якобы на безопасные счета. Их роль заключалась в поиске так называемых дропов – людей, которые за небольшую сумму соглашались оформлять на себя банковские счета и сим-карты для передачи аферистам", – рассказали в ведомстве.

В итоге схема обмана выглядела так: мошенники убеждали граждан перевести свои сбережения на счета дропов, а после барнаульцы обналичивали похищенные деньги и переправляли нанимателям.

Барнаульцев будут судить за мошенничество и неправомерный оборот средств платежей. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.