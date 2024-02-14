Пенсионерка с Алтая по совету "сотрудника ЦБ" перевела 680 тысяч на "безопасный счет"
Возбуждено уголовное дело
14 февраля 2024, 10:45, ИА Амител
Жительница Горного Алтая отдала мошенникам 680 тысяч рублей / Фото: pxhere.com
74-летняя жительница Майминского района Республики Алтай поверила мошенникам и отдала им крупную сумму денег.
Как сообщили в МВД региона, женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником Центробанка и сказал, что на нее пытаются оформить кредит.
Под предлогом перевода сбережений на "безопасный счет" пенсионерка перевела аферистам 680 тысяч рублей.
Женщине при этом пообещали вернуть ее накопления на следующий день, но на связь впоследствии никто не вышел.
Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничество в крупном размере.
11:14:13 14-02-2024
Это вопросы геронтологии, поскольку из всех "утюгов" вещают, а толку нет! Да и безнаказанность порождает беспредел! Мало находят, а если находят, то мало наказывают!
11:32:43 14-02-2024
Гость (11:14:13 14-02-2024) Это вопросы геронтологии, поскольку из всех "утюгов" вещают,... вы похоже не общались особо с этими работниками "ЦБ". Говорят они более чем убедительно, да ещё располагают определенным набором персональных данных для убедительности. Если бы банки заставили возвращать украденные средства в течении, скажем, трех суток, то быстро появилась бы какая-то система подтверждения переводов. Вычленить в общем потоке переводы престарелых лиц на крупные суммы на карты других регионов для современных информационных систем труда не составляет. Появился перевод, отметьте операцию как фродовую и попросите подтверждения у владельца. Второй вопрос, что с этих переводов комиссии банк имеет.
17:13:22 14-02-2024
Гость (11:32:43 14-02-2024) вы похоже не общались особо с этими работниками "ЦБ". Говоря... Если хотите чтобы банки возвращали украденные денежные средства - оформляйте страховку и будет вам счастье. Цена вопроса 1400руб.
12:50:42 14-02-2024
А у нее есть еще? позвоню.
13:25:21 14-02-2024
Последнее время когда мне звонят мошенники и просят сказать код из смс я называю но не тот, они просят ещё раз сказать я опять говори но не тот. Один мне говорит мне кажется вы меня обманываете. Я говорю а мне кажется вы. Он послал меня и кинул трубку.