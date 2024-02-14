Пенсионерка с Алтая по совету "сотрудника ЦБ" перевела 680 тысяч на "безопасный счет"

Возбуждено уголовное дело

14 февраля 2024, 10:45, ИА Амител

Жительница Горного Алтая отдала мошенникам 680 тысяч рублей / Фото: pxhere.com

74-летняя жительница Майминского района Республики Алтай поверила мошенникам и отдала им крупную сумму денег.

Как сообщили в МВД региона, женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником Центробанка и сказал, что на нее пытаются оформить кредит.

Под предлогом перевода сбережений на "безопасный счет" пенсионерка перевела аферистам 680 тысяч рублей.

Женщине при этом пообещали вернуть ее накопления на следующий день, но на связь впоследствии никто не вышел.

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничество в крупном размере.