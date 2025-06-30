Двое детей и двое взрослых остаются в больнице после жесткого ДТП в Алтайском крае

Их состояние оценивается как стабильное

30 июня 2025, 21:45, ИА Амител

ДТП в Шипуновском районе / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Двое детей и двое взрослых остаются в Алейской ЦРБ после жесткой аварии в Шипуновском районе. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, на данный момент медики проводят диагностику и лечение пострадавших.

Состояние пострадавших на данный момент стабильное. Медики проводят необходимую диагностику и лечение пострадавших.

Отмечается, что всего на ДТП были задействованы пять бригад "скорой" — одна из Алейска с реаниматологом Алейской ЦРБ, две бригады из Шипуново и две бригады из Поспелихи. Также на место был доставлен реаниматолог Шипуновской ЦРБ на служебном авто.

Пресс-служба СК по Алтайскому краю заявила, что ведомство приняло к производству уголовное дело по факту аварии. Оно расследуется по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следователей, водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другой машиной. Погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Расследование поставлено на контроль руководства СК РФ по региону.