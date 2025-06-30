Шесть человек погибли в лобовом ДТП в Алтайском крае
В легковом автомобиле, который вылетел на встречную полосу, ехали восемь человек
30 июня 2025, 15:42, ИА Амител
В Алтайском крае возбудили уголовное по факту ДТП, в котором шесть человек погибли и четыре пострадали, сообщает региональное МВД.
ДТП произошло в понедельник, 30 июня, в Шипуновском районе на 187 км трассы А-322. Водитель Kia Forte выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda Odyssey.
"Погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних", - рассказали в ведомстве.
Как уточняет ТАСС, в Honda Odyssey находились два гражданина Казахстана - оба погибли. В Kia Forte ехали восемь человек: четверо погибли, трое из них дети, и еще четверых доставили в медицинские учреждения.
"По предварительным данным, в Kia Forte ехала семья из Поспелихинского района", - сообщили в правоохранительных органах.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Расследование находится на контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева.
16:02:14 30-06-2025
Удивительных способностей личность водитель седана.
17:10:46 30-06-2025
Я правильно прочитал, что в киа было 8 человек? Они сзади штабелями лежали? Действительно, кому вообще нужны правила перевозки детей...
17:12:18 30-06-2025
Уникум, посадил восемь человек в седан?
17:49:37 01-07-2025
111 (17:12:18 30-06-2025) Уникум, посадил восемь человек в седан? ... своих детишек!!! убийца ..ноу почему такие люди стали глупые, неосторожные??
17:45:38 30-06-2025
Очень жаль, что страна не может позволить себе дороги с разделительным отбойником.. встречка самые опасные ДТП.
18:09:49 30-06-2025
dok_СФ (17:45:38 30-06-2025) Очень жаль, что страна не может позволить себе дороги с разд... страна много что себе позволить не может.
но в данном случае, за рулем сидеть идиот, который искал смерти и себе и пассажирам
18:11:30 30-06-2025
dok_СФ (17:45:38 30-06-2025) Очень жаль, что страна не может позволить себе дороги с разд... Самые опасные, это которые везут очень много человек, ещё и детей и вылезают в лоб на встречку. Должен ехать сверхаккуратно. Здесь в придачу, если в новости не перепутали, в седан 8 человек запихали, а не в тот минивэн. Ну отбойник да, допстраховка от дураков.
18:32:31 30-06-2025
dok_СФ (17:45:38 30-06-2025) Очень жаль, что страна не может позволить себе дороги с разд... 8 чел в седане, в кювет бы уехал то же бы с погибшими было. Отбойник не панацея, хотя конечно с ним лучше.
20:35:57 30-06-2025
dok_СФ (17:45:38 30-06-2025) Очень жаль, что страна не может позволить себе дороги с разд... Самые опасные неадекватные водители. Это беда.
17:50:37 01-07-2025
dok_СФ (17:45:38 30-06-2025) Очень жаль, что страна не может позволить себе дороги с разд... вы не видели аварий подобных с идиотами на дорогах с разделителями? хватит уже тут гнать на "страна ..", ерунду пишешь же
19:02:48 30-06-2025
ужас какой... деревенские водилы ПДД, написанные кровью, когда нибудь читают?
19:43:09 30-06-2025
Если в поспелихе поставить разделители и отбойники они лифты и эскалаторы начнут требовать. В восьмером на встречке не из-за плохого состояния инфраструктуры оказались, тут целый комплект причин, и Одиссей слабой повозкой не назовешь
07:59:19 01-07-2025
На обгон можно идти тогда, когда будешь уверен, что успеешь на 190 процентов. Но самоуверенные дураки на чужих ошибках не учатся.
17:52:12 01-07-2025
Гость (07:59:19 01-07-2025) На обгон можно идти тогда, когда будешь уверен, что успеешь ... а можно и не идти, когда в салоне 3 детей!! можно поподробнее о личности водителя этого?
09:43:27 01-07-2025
Может водитель седана сознание потерял! Не один даже дурак не полезет на встречку с полным салоном людей, хоть это тоже не исключено!
17:53:13 01-07-2025
гость (09:43:27 01-07-2025) Может водитель седана сознание потерял! Не один даже дурак н... может и так, запихалась толпа, и навряд-ли там хороший кондиционер был