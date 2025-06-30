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Шесть человек погибли в лобовом ДТП в Алтайском крае

В легковом автомобиле, который вылетел на встречную полосу, ехали восемь человек

30 июня 2025, 15:42, ИА Амител

ДТП в Шипуновском районе / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
ДТП в Шипуновском районе / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбудили уголовное по факту ДТП, в котором шесть человек погибли и четыре пострадали, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло в понедельник, 30 июня, в Шипуновском районе на 187 км трассы А-322. Водитель Kia Forte выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda Odyssey.

"Погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних", - рассказали в ведомстве.

Как уточняет ТАСС, в Honda Odyssey находились два гражданина Казахстана - оба погибли. В Kia Forte ехали восемь человек: четверо погибли, трое из них дети, и еще четверых доставили в медицинские учреждения.

"По предварительным данным, в Kia Forte ехала семья из Поспелихинского района", - сообщили в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Расследование находится на контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева.

ДТП Алтайский край

Комментарии 16

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Гость

16:02:14 30-06-2025

Удивительных способностей личность водитель седана.

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Sic semper tyrannis

17:10:46 30-06-2025

Я правильно прочитал, что в киа было 8 человек? Они сзади штабелями лежали? Действительно, кому вообще нужны правила перевозки детей...

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111

17:12:18 30-06-2025

Уникум, посадил восемь человек в седан?

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Гость

17:49:37 01-07-2025

111 (17:12:18 30-06-2025) Уникум, посадил восемь человек в седан? ... своих детишек!!! убийца ..ноу почему такие люди стали глупые, неосторожные??

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dok_СФ

17:45:38 30-06-2025

Очень жаль, что страна не может позволить себе дороги с разделительным отбойником.. встречка самые опасные ДТП.

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Гость

18:09:49 30-06-2025

dok_СФ (17:45:38 30-06-2025) Очень жаль, что страна не может позволить себе дороги с разд... страна много что себе позволить не может.
но в данном случае, за рулем сидеть идиот, который искал смерти и себе и пассажирам

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Гость

18:11:30 30-06-2025

dok_СФ (17:45:38 30-06-2025) Очень жаль, что страна не может позволить себе дороги с разд... Самые опасные, это которые везут очень много человек, ещё и детей и вылезают в лоб на встречку. Должен ехать сверхаккуратно. Здесь в придачу, если в новости не перепутали, в седан 8 человек запихали, а не в тот минивэн. Ну отбойник да, допстраховка от дураков.

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Гость

18:32:31 30-06-2025

dok_СФ (17:45:38 30-06-2025) Очень жаль, что страна не может позволить себе дороги с разд... 8 чел в седане, в кювет бы уехал то же бы с погибшими было. Отбойник не панацея, хотя конечно с ним лучше.

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Гость

20:35:57 30-06-2025

dok_СФ (17:45:38 30-06-2025) Очень жаль, что страна не может позволить себе дороги с разд... Самые опасные неадекватные водители. Это беда.

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Гость

17:50:37 01-07-2025

dok_СФ (17:45:38 30-06-2025) Очень жаль, что страна не может позволить себе дороги с разд... вы не видели аварий подобных с идиотами на дорогах с разделителями? хватит уже тут гнать на "страна ..", ерунду пишешь же

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Элен без ребят

19:02:48 30-06-2025

ужас какой... деревенские водилы ПДД, написанные кровью, когда нибудь читают?

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Гость

19:43:09 30-06-2025

Если в поспелихе поставить разделители и отбойники они лифты и эскалаторы начнут требовать. В восьмером на встречке не из-за плохого состояния инфраструктуры оказались, тут целый комплект причин, и Одиссей слабой повозкой не назовешь

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Гость

07:59:19 01-07-2025

На обгон можно идти тогда, когда будешь уверен, что успеешь на 190 процентов. Но самоуверенные дураки на чужих ошибках не учатся.

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Гость

17:52:12 01-07-2025

Гость (07:59:19 01-07-2025) На обгон можно идти тогда, когда будешь уверен, что успеешь ... а можно и не идти, когда в салоне 3 детей!! можно поподробнее о личности водителя этого?

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гость

09:43:27 01-07-2025

Может водитель седана сознание потерял! Не один даже дурак не полезет на встречку с полным салоном людей, хоть это тоже не исключено!

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Гость

17:53:13 01-07-2025

гость (09:43:27 01-07-2025) Может водитель седана сознание потерял! Не один даже дурак н... может и так, запихалась толпа, и навряд-ли там хороший кондиционер был

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