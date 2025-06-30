Шесть человек погибли в лобовом ДТП в Алтайском крае

В легковом автомобиле, который вылетел на встречную полосу, ехали восемь человек

30 июня 2025, 15:42, ИА Амител

ДТП в Шипуновском районе / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбудили уголовное по факту ДТП, в котором шесть человек погибли и четыре пострадали, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло в понедельник, 30 июня, в Шипуновском районе на 187 км трассы А-322. Водитель Kia Forte выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda Odyssey.

"Погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних", - рассказали в ведомстве.

Как уточняет ТАСС, в Honda Odyssey находились два гражданина Казахстана - оба погибли. В Kia Forte ехали восемь человек: четверо погибли, трое из них дети, и еще четверых доставили в медицинские учреждения.

"По предварительным данным, в Kia Forte ехала семья из Поспелихинского района", - сообщили в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Расследование находится на контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева.