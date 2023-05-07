Двое детей и двое взрослых пострадали в страшном ДТП с грузовиком на алтайской трассе

Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой

07 мая 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Косихинском районе Алтайского края, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 6 мая около 17:00 на 256-м километре Чуйского тракта.

По предварительной информации, 40-летний водитель Toyota Camry при движении в сторону Бийска выехал на встречку, где столкнулся с "Ситрак С7Н" с полуприцепом под управлением 44-летнего мужчины.