Двое детей и двое взрослых пострадали в страшном ДТП с грузовиком на алтайской трассе
Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой
07 мая 2023, 06:40, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Косихинском районе Алтайского края, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась 6 мая около 17:00 на 256-м километре Чуйского тракта.
По предварительной информации, 40-летний водитель Toyota Camry при движении в сторону Бийска выехал на встречку, где столкнулся с "Ситрак С7Н" с полуприцепом под управлением 44-летнего мужчины.
"В результате происшествия пострадали водитель автомобиля Toyota Camry и его пассажиры – женщина 1982 года рождения, мальчик 2015 года рождения и девочка 2011 года рождения", – рассказали в ведомстве.
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