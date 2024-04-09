Двое детей и трое взрослых пострадали в лобовом ДТП с грузовиком на алтайской трассе

Водитель автомобиля, в котором ехали несовершеннолетние, выехал на встречку

09 апреля 2024, 11:32, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае пятеро человек пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, сообщает региональное МВД.

Авария случилась утром 9 апреля на 209-м километре дороги К-08 Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.

"Мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем Toyota Avensis, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Fuso Canter под управлением мужчины 1976 года рождения", – рассказали в ведомстве.

Травмы получили пять человек, в том числе два несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota Avensis (мальчики 2019 и 2021 годов рождения).