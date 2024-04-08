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На дорогах Алтайского края за неделю произошло 39 ДТП, погибли два человека

Еще 45 человек пострадали

08 апреля 2024, 15:31, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com
Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае на неделе с 1 по 7 апреля произошло 39 ДТП, в которых погибли 2 человека и пострадали 34 взрослых и 11 детей.

Как сообщили в ГИБДД, основными причинами этих аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода и ПДД пешеходами, велосипедистами и пассажирами, а также несоблюдение очередности проезда.

Всего за прошедшую неделю зарегистрировали 5638 нарушений ПДД. 121 водитель при этом был пьян, а 20 из них сели за руль в таком виде повторно.

ДТП Алтайский край Статистика

Комментарии 2

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Гость

21:05:18 08-04-2024

Штрафы за нарушение ПДД нужно поднять раз в 50, автобыдло по другому не понимает.

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Гость

08:51:23 09-04-2024

Гость (21:05:18 08-04-2024) Штрафы за нарушение ПДД нужно поднять раз в 50, автобыдло по... какая глупость!штрафы еще никого не спасли и не предотвратили дтп. это же касается скрытой фиксации нарушений. да и называть всех наскочивших на штраф-быдлом,по меньшей мере,хамство.

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