Двое детей и взрослый пострадали при жестком столкновении автомобилей на Алтае
По предварительным данным, один из водителей был пьян
20 июня 2025, 17:45, ИА Амител
В Шелаболихинском районе Алтайского края произошло жесткое ДТП: столкнулись два легковых автомобиля. В результате происшествия пострадал 40-летний мужчина, а также дети в возрасте 13 и 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария произошла днем 20 июня, на 19-м километре трассы Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью.
По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля "Фольксваген Поло", находясь в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с "Маздой Демио", за рулем которой был 40-летний водитель.
В результате водителя "Мазды" и 16-летнюю девочку, ехавшую на пассажирском сиденье, госпитализировали. Еще одной пассажирке этого автомобиля в возрасте 13 лет оказали медицинскую помощь.
Сотрудники полиции проводят проверку. Разбирательство контролирует руководство регионального управления МВД по Алтайскому краю.
"Исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев поставил на контроль установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – отметили в пресс-службе правоохранительных органов.
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