Двое детей и взрослый пострадали при жестком столкновении автомобилей на Алтае

По предварительным данным, один из водителей был пьян

20 июня 2025, 17:45, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Шелаболихинском районе Алтайского края произошло жесткое ДТП: столкнулись два легковых автомобиля. В результате происшествия пострадал 40-летний мужчина, а также дети в возрасте 13 и 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла днем 20 июня, на 19-м километре трассы Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля "Фольксваген Поло", находясь в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с "Маздой Демио", за рулем которой был 40-летний водитель.

В результате водителя "Мазды" и 16-летнюю девочку, ехавшую на пассажирском сиденье, госпитализировали. Еще одной пассажирке этого автомобиля в возрасте 13 лет оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку. Разбирательство контролирует руководство регионального управления МВД по Алтайскому краю.