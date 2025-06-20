В Бийске 17-летний пассажир мотоцикла пострадал при столкновении с Chevrolet

Парня увезли в больницу

20 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Кадр из видео: Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"

В Бийске несовершеннолетний пассажир мотоцикла пострадал при столкновении с автомобилем, сообщили в Госавтоинспекции наукограда.

ДТП случилось 19 июня в 19:25 у дома № 40 по улице Туркменской.

Предварительно установили, что юноша 2008 года рождения ехал на мотоцикле Progasi по переулку Строительному, но по пути не уступил дорогу и столкнулся с Chevrolet Klan под управлением женщины 1960 года рождения.

Кадр из видео: Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"

"В результате ДТП 17-летний пассажир мотоцикла Progasi получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в июне 14-летний мотоциклист погиб после столкновения с легковым автомобилем в Ребрихинском районе Алтайского края.