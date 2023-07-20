Двое детей находятся в тяжелом состоянии после взрыва газа на пляже в Яровом
У пострадавших ожоги от 20 до 40% поверхности тела
20 июля 2023, 12:11, ИА Амител
Фото: amic.ru
Четыре человека пострадали в результате взрыва баллонов с газом на пляже в Яровом, сообщает "В курсе 22".
Инцидент произошел днем 19 июля на 55-м причале. Взорвались три портативных газовых баллона из-за перегрева на солнце во время приготовления пищи.
В алтайском Минздраве сообщили, что трое из пострадавших, в том числе двое детей, находятся в Славгородской ЦРБ в отделении анестезиологии-реанимации.
"Состояние тяжелое. Пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей", – отметили в ведомстве.
У пострадавших ожоги от 20 до 40% поверхности тела.
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