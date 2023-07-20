Двое детей находятся в тяжелом состоянии после взрыва газа на пляже в Яровом

У пострадавших ожоги от 20 до 40% поверхности тела

20 июля 2023, 12:11, ИА Амител

Фото: amic.ru

Четыре человека пострадали в результате взрыва баллонов с газом на пляже в Яровом, сообщает "В курсе 22".

Инцидент произошел днем 19 июля на 55-м причале. Взорвались три портативных газовых баллона из-за перегрева на солнце во время приготовления пищи.

В алтайском Минздраве сообщили, что трое из пострадавших, в том числе двое детей, находятся в Славгородской ЦРБ в отделении анестезиологии-реанимации.

"Состояние тяжелое. Пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей", – отметили в ведомстве.

У пострадавших ожоги от 20 до 40% поверхности тела.