Больше 200 человек получили травмы при урагане в Яровом
Люди сами оказывали друг другу первую помощь, пока не приехали спасатели
18 июля 2023, 13:32, ИА Амител
Фото: кадр из видео
Во время мощного урагана, который 14 июля обрушился на алтайский курорт Яровое, больше 200 человек получили травмы, сообщают "Вести Алтай".
Напомним, внезапно усилившийся ветер начал крушить шатры в зоне отдыха возле пляжа. К примеру, в одном из заведений на людей упала железная балка, в итоге мужчина получил травму головы, а подросток сломал руку.
"Люди старались убежать. Но через мгновение пришла вторая волна урагана. Отдых превратился в игру на выживание", – отмечает издание.
В итоге мелкие травмы получили больше 200 человек. Люди сами оказывали друг другу первую помощь, пока не приехали спасатели.
15:37:33 18-07-2023
Очень хочется надеяться, что после подобного случая, будут хоть какие-то проверки по выявлению ненадежных конструкций и прочих нарушений, которые могут привести к травмам и гибели людей. От погодных аномалий никто не застрахован, но должны же владельцы пляжей, гребущие прибыль лопатами, обеспечивать отдыхающим хоть какую-то безопасность.