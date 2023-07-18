Больше 200 человек получили травмы при урагане в Яровом

Люди сами оказывали друг другу первую помощь, пока не приехали спасатели

18 июля 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Во время мощного урагана, который 14 июля обрушился на алтайский курорт Яровое, больше 200 человек получили травмы, сообщают "Вести Алтай".

Напомним, внезапно усилившийся ветер начал крушить шатры в зоне отдыха возле пляжа. К примеру, в одном из заведений на людей упала железная балка, в итоге мужчина получил травму головы, а подросток сломал руку.

"Люди старались убежать. Но через мгновение пришла вторая волна урагана. Отдых превратился в игру на выживание", – отмечает издание.

В итоге мелкие травмы получили больше 200 человек. Люди сами оказывали друг другу первую помощь, пока не приехали спасатели.