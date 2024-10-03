Двое детей погибли в частном доме в Алтайском крае

Их мать госпитализировали в бессознательном состоянии

03 октября 2024, 16:27, ИА Амител

Гибель детей в Славгороде / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Тела двух детей 2009 и 2017 годов рождения обнаружили в одном из жилых домов Славгорода в четверг утром, 3 октября, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"Их мать в бессознательном состоянии госпитализирована в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать неисправное печное отопление и отравление угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам". Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщили в региональной прокуратуре, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. Выясняются причины произошедшего.