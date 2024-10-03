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Двое детей погибли в частном доме в Алтайском крае

Их мать госпитализировали в бессознательном состоянии

03 октября 2024, 16:27, ИА Амител

Гибель детей в Славгороде / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Тела двух детей 2009 и 2017 годов рождения обнаружили в одном из жилых домов Славгорода в четверг утром, 3 октября, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"Их мать в бессознательном состоянии госпитализирована в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать неисправное печное отопление и отравление угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам". Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщили в региональной прокуратуре, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. Выясняются причины произошедшего.

Фото: МЧС России по Алтайскому краю

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Славгород Происшествия дети

Комментарии 4

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Коля

16:45:00 03-10-2024

Денег у людей нет. Жить не на что. Не могут они печь переложить-дорого. Газификация-очень дорого. Хоть в петлю лезь...

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1111

16:57:59 03-10-2024

как же жалко детишек, возможно обычная человеческая ошибка, забыли открыть заслонку дымохода.

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Гость

19:05:16 03-10-2024

1111 (16:57:59 03-10-2024) как же жалко детишек, возможно обычная человеческая ошибка, ... Закрыли рано. Экономили топливо. Экономили на стоимости

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Гость

17:29:45 03-10-2024

Это угарный газ за ночь 100 процентов. Очень жаль деток

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