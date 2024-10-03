Двое детей погибли в частном доме в Алтайском крае
Их мать госпитализировали в бессознательном состоянии
03 октября 2024, 16:27, ИА Амител
Тела двух детей 2009 и 2017 годов рождения обнаружили в одном из жилых домов Славгорода в четверг утром, 3 октября, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"Их мать в бессознательном состоянии госпитализирована в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать неисправное печное отопление и отравление угарным газом.
Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности двум лицам". Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Как сообщили в региональной прокуратуре, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль. Выясняются причины произошедшего.
16:45:00 03-10-2024
Денег у людей нет. Жить не на что. Не могут они печь переложить-дорого. Газификация-очень дорого. Хоть в петлю лезь...
16:57:59 03-10-2024
как же жалко детишек, возможно обычная человеческая ошибка, забыли открыть заслонку дымохода.
19:05:16 03-10-2024
1111 (16:57:59 03-10-2024) как же жалко детишек, возможно обычная человеческая ошибка, ... Закрыли рано. Экономили топливо. Экономили на стоимости
17:29:45 03-10-2024
Это угарный газ за ночь 100 процентов. Очень жаль деток