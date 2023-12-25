Детская смертность при пожарах в Алтайском крае в 2023 году выросла в два раза

С начала 2023 года зафиксировано 15 случаев гибели детей в результате пожаров

25 декабря 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: МЧС России по Алтайскому краю

20 декабря в одном из частных домов в селе Антоньевка Петропавловского района после пожара нашли тела двух подростков: ребята 2007 и 2008 годов рождения топили печь и отравились угарным газом. И это не первая трагедия, связанная с пожаром, которая унесла жизни несовершеннолетних в Алтайском крае: всего с начала 2023 года в регионе уже погибли 15 детей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции 21 декабря рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Нейман.

"Ситуация по детской смертности напряженная и очень важно привлечь внимание к этой проблеме. В прошлом году у нас на этот момент было семь погибших детей, в этом году больше в 2,1 раза. Пять пожаров было с групповой гибелью несовершеннолетних – каждый из них унес по две детские жизни", – сообщил Андрей Нейман.

В Алтайском крае увеличилось число пожаров?

Число техногенных пожаров, а также общее количество погибших и травмированных в них в 2023 году, наоборот, снизилось. На дату 21 декабря в Алтайском крае было зарегистрировано 3532 пожара, в которых погибли 157 человек, еще 115 получили травмы. За аналогичный период прошлого года погибли 167 человек и 123 получили травмы. Но Андрей Нейман отметил, что в зоне риска остаются люди, зависимые от алкоголя, пенсионеры и маленькие дети – они чаще всего становятся жертвами пожаров.

И подавляющее большинство этих трагедий случилось из-за несоблюдения требований пожарной безопасности родителями. Возгорания происходили из-за неисправной электропроводки, нарушений правил устройства и эксплуатации печного отопления, а также неосторожного обращения с огнем. В основном горел частный сектор. Владельцы домов зачастую пренебрегают требованиями безопасности и откладывают эти вопросы на потом, однако последствия такой экономии могут стать непоправимыми, подчеркнул докладчик.

"Порядка 70-80% людей никогда не сталкивались с пожаром и не понимают, что это такое. Они думают, что это может произойти с кем-то, но только не с ними, и постоянно откладывают на задний план вопросы, касающиеся пожарной безопасности. Но когда случится пожар, может быть слишком поздно. Наше главное правило: пожар лучше предупредить, чем его потом пытаться ликвидировать", – объясняет замначальника.

Четыре-пять вдохов угарного газа и человек теряет сознание

Андрей Нейман отметил, что статистика по погибшим по итогу 2023 года в Алтайском крае могла быть еще более тревожной, но 18 человек, включая 12 детей, удалось спасти благодаря автономным пожарным извещателям. Такие устройства с GPS-модулями в домах многодетных малообеспеченных семей устанавливают в регионе с 2017 года. За эти годы они появились в шести тысячах домовладений. На эти цели из краевого бюджета было выделено 26 млн руб.

"С 2017 года благодаря автономным пожарным извещателям было спасено 53 человека, из них 36 детей. В случае возникновения задымления в здании, датчик начинает очень громко пищать, что привлекает внимание людей и дает возможность эвакуироваться. Кроме того, сигнал о задымлении поступает как на телефон хозяина, так и в МЧС – пожарные оперативно выезжают на место", – рассказал замначальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

По словам Неймана, пик возгораний со смертельным исходом приходится на ночное время. Многие думают, что люди сгорают в огне во время пожара. На самом деле, чаще всего они именно задыхаются от угарного газа. Эксперт отмечает, достаточно сделать четыре-пять вдохов и человек теряет сознание. А так как это зачастую происходит во сне, шансы на спасение минимальны.

Что делать, чтобы избежать трагедии?

Для того чтобы обезопасить себя и близких, специалист настоятельно рекомендует устанавливать автономные пожарные извещатели не только в домах, но и квартирах. Стоимость такого самого простого "дымоуловителя" стартует от 400 рублей. Их продают как в магазинах, так и на маркетплейсах. Он не отправит предупреждение на телефон, но будет исправно "кричать", если произойдет возгорание. Устройства с GPS-модулем можно приобрести от 3,5 тысячи рублей.

В МЧС также напомнили, что безопасность ребенка – это ответственность взрослых. Чтобы в вашей семье не случилось горя, необходимо помнить, что нельзя оставлять малолетних детей без присмотра. Убирайте в недоступные места пожароопасные предметы. Регулярно повторяйте с детьми правила пожарной безопасности и напоминайте им, что нельзя играть со спичками и зажигалками. Также важно объяснять детям, как действовать в случае пожара. Кроме того, самим взрослым следует строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту, не оставлять без присмотра обогревательные и другие электроприборы (в том числе и гирлянды) и не перегружать электросеть.