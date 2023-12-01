Двое детей погибли при столкновении иномарки с грузовиком под Новосибирском
Еще один человек пострадал
01 декабря 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: ГИБДД Новосибирской области
Двое детей погибли при столкновении иномарки с грузовиком в Новосибирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.
Авария случилась вечером 30 ноября в Ордынском районе. Предварительно установлено, что 33-летняя женщина ехала на Renault Symbol по трассе К-17р. На 143-м километре она выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Freightliner. От удара обе машины угодили в кювет.
"В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и 3 лет, травмирована водитель легкового автомобиля", – говорится в сообщении.
Накануне таксист насмерть сбил 7-летнего мальчика в Кемерове.
11:07:13 01-12-2023
С детьми в машине и на встречку... совсем ку-ку...
12:30:46 01-12-2023
Интересуюсь темой ДТП и проанализировал вот что. Водители на фурах не жалеют свои очень дорогие машины и груз, уходят от столкновения в кювет, до последнего. Хотя можно было просто ехать прямо, да и по правилам так.
13:57:39 01-12-2023
травмирована водитель легкового автомобиля ----- Судя по фото, женщина даже не в рубашке родилась, а в бронежилете.
14:11:01 01-12-2023
Гость (13:57:39 01-12-2023) травмирована водитель легкового автомобиля ----- Судя по фот... если это были ее дети, то не факт
14:00:48 01-12-2023
пассажирской стороной влетела...