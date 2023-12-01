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Двое детей погибли при столкновении иномарки с грузовиком под Новосибирском

Еще один человек пострадал

01 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: ГИБДД Новосибирской области
Фото: ГИБДД Новосибирской области

Двое детей погибли при столкновении иномарки с грузовиком в Новосибирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария случилась вечером 30 ноября в Ордынском районе. Предварительно установлено, что 33-летняя женщина ехала на Renault Symbol по трассе К-17р. На 143-м километре она выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Freightliner. От удара обе машины угодили в кювет.

"В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и 3 лет, травмирована водитель легкового автомобиля", – говорится в сообщении.

Накануне таксист насмерть сбил 7-летнего мальчика в Кемерове.

ДТП Новосибирская область Происшествия

Комментарии 5

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Гость

11:07:13 01-12-2023

С детьми в машине и на встречку... совсем ку-ку...

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Гость

12:30:46 01-12-2023

Интересуюсь темой ДТП и проанализировал вот что. Водители на фурах не жалеют свои очень дорогие машины и груз, уходят от столкновения в кювет, до последнего. Хотя можно было просто ехать прямо, да и по правилам так.

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Гость

13:57:39 01-12-2023

травмирована водитель легкового автомобиля ----- Судя по фото, женщина даже не в рубашке родилась, а в бронежилете.

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Элен без ребят

14:11:01 01-12-2023

Гость (13:57:39 01-12-2023) травмирована водитель легкового автомобиля ----- Судя по фот... если это были ее дети, то не факт

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Гость

14:00:48 01-12-2023

пассажирской стороной влетела...

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