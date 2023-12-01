Двое детей погибли при столкновении иномарки с грузовиком под Новосибирском

Еще один человек пострадал

01 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: ГИБДД Новосибирской области

Двое детей погибли при столкновении иномарки с грузовиком в Новосибирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария случилась вечером 30 ноября в Ордынском районе. Предварительно установлено, что 33-летняя женщина ехала на Renault Symbol по трассе К-17р. На 143-м километре она выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Freightliner. От удара обе машины угодили в кювет.

"В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и 3 лет, травмирована водитель легкового автомобиля", – говорится в сообщении.

Накануне таксист насмерть сбил 7-летнего мальчика в Кемерове.