Таксист насмерть сбил 7-летнего мальчика в Сибири

Водитель был трезвым

30 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: полиция Кузбасса

Таксист насмерть сбил 7-летнего мальчика в Кемерове, пишет "Сибдепо" со ссылкой на полицию Кузбасса.

Авария случилась 30 ноября около 07:30 в районе дома № 74 по пр. Шахтеров.

Предварительно установили, что 40-летний водитель Datsun on-DO наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В машине скорой помощи мальчик скончался.

Таксист в момент ДТП был трезвым. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.