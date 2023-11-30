Таксист насмерть сбил 7-летнего мальчика в Сибири
Водитель был трезвым
30 ноября 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: полиция Кузбасса
Таксист насмерть сбил 7-летнего мальчика в Кемерове, пишет "Сибдепо" со ссылкой на полицию Кузбасса.
Авария случилась 30 ноября около 07:30 в районе дома № 74 по пр. Шахтеров.
Предварительно установили, что 40-летний водитель Datsun on-DO наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В машине скорой помощи мальчик скончался.
Таксист в момент ДТП был трезвым. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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