"Водители чувствуют себя богами". В Бийске семилетнюю девочку зажало дверьми автобуса

По словам женщины, шофер даже не извинился

11 сентября 2023, 08:44, ИА Амител

В Бийске семилетнюю девочку зажало дверьми в автобусе № 27, рассказала местная жительница в паблике "ЧП Бийск".

По ее словам, инцидент случился днем 10 сентября на остановке "Детский мир" в сторону поселка Молодежного. В тот момент ребенок только взобрался на первую ступень и водитель тут же закрыл двери.

"Я не только не услышала извинений, но и услышала угрозы от водителя, что он сейчас бросит автобус и возить нас будет некому. Детская боль и слезы, наверное, в этом городе ничего не значат, водители таких маршрутов просто чувствуют себя богами", – написала горожанка и добавила, что не оставит это безнаказанным и зафиксирует синяки и ссадины.

Ранее в Бийске водитель автобуса нагрубил пассажиру, закрывшему люк.