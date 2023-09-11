"Водители чувствуют себя богами". В Бийске семилетнюю девочку зажало дверьми автобуса
По словам женщины, шофер даже не извинился
11 сентября 2023, 08:44, ИА Амител
В Бийске семилетнюю девочку зажало дверьми в автобусе № 27, рассказала местная жительница в паблике "ЧП Бийск".
По ее словам, инцидент случился днем 10 сентября на остановке "Детский мир" в сторону поселка Молодежного. В тот момент ребенок только взобрался на первую ступень и водитель тут же закрыл двери.
"Я не только не услышала извинений, но и услышала угрозы от водителя, что он сейчас бросит автобус и возить нас будет некому. Детская боль и слезы, наверное, в этом городе ничего не значат, водители таких маршрутов просто чувствуют себя богами", – написала горожанка и добавила, что не оставит это безнаказанным и зафиксирует синяки и ссадины.
Ранее в Бийске водитель автобуса нагрубил пассажиру, закрывшему люк.
09:11:02 11-09-2023
Вот тебе и наукоград! Позор за таких водил-невежд!
10:43:58 11-09-2023
Согласен!, такое ощущение, что у них "душу" вынемают, когда ключи от автобуса дают!, раньше много гаишников отставных рулило, те по безбашенному гоняли, а сейчас не понятно кто, правил не соблюдают, гонят, людей как скотину на убой везут, редко стали адекватные водители попадаться, может им не говорят, что они для людей работают!
11:26:51 11-09-2023
"он сейчас бросит автобус и возить нас будет некому". Ты смотри-ка, какой фифа! Ну и бросайте! Чем делать вид, что проблем с общественным транспортом не существует.
21:07:54 11-09-2023
Под суд. Если у тебя выгорание и ты ненавидишь людей - меняй работу