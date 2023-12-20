Двое мальчиков погибли при пожаре в селе в Алтайском крае

Погибшие — 2008 и 2007 годов рождения

20 декабря 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: МЧС РФ

Двое детей погибли при пожаре в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, возгорание произошло в частном жилом доме. Как сообщает "Интерфакс", происшествие произошло в селе Антоньева Петропавловского района.

"В результате пожара в частном жилом доме погибли двое детей – мальчики 2008 и 2007 годов рождения. Пожар локализован на площади 20 квадратных метров", – сообщил собеседник агентства.В МЧС подчеркнули, что дом не был оборудован пожарным извещателем, – при его наличии трагедии бы удалось избежать. В тушении участвовали шесть сотрудников МЧС и три единицы техники.