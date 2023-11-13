Дети спаслись через окно. Подробности пожара в барнаульской многоэтажке

Трагедией мог закончиться пожар в доме, если бы не помощь соседей и проходивших мимо людей

13 ноября 2023, 18:29, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_altkray

Пожар, в котором в ловушке оказались семилетние двойняшки и их 11-летняя сестра, произошел 11 ноября в доме № 111 по улице Солнечная Поляна. Дети одни находились в квартире на третьем этаже, пишет "КП-Барнаул".

Как рассказала мама девочек, старшая дочь позвонила около десяти часов вечера и сказала, что в доме начался пожар. Огонь вспыхнул возле двери и быстро отрезал путь к спасению. Оставалось только открыть окно и звать на помощь.

"Когда я приехала, мы с соседями поднялись в квартиру. Я открыла дверь, но пройти мы не смогли – на нас повалил густой черный дым. Сосед попытался зайти, но через пять секунд выполз из квартиры на коленях", – рассказала мать девочек.

После этого местные жители растянули под окнами одеяло, детям пришлось прыгать из окна. Девочки спасли и своего кота: одна из двойняшек перед прыжком взяла питомца на руки.

Кстати, перед этим старшая девочка, несмотря на панику, в буквальном смысле спасла сестер. Она вспомнила, как в школе учили действовать в таких ситуациях: закрыла плотно дверь в комнату, чтобы дым не прошел слишком быстро, и намочила футболку, чтобы дышать через нее.

Как рассказали в краевом МЧС, причиной происшествия, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования.